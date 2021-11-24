Ліга Чемпіонів, 5-й тур: 200 $ на непрограш міланського Інтера

BettMan традиційно не вірить в українські команди, коли мова іде про гроші

З вами BettMan і вчора ви мали можливість познайомитися з таким поняттям, как EASY MONEY (легкі гроші). Я поставив 150 $ на непрограш Баварії і спокійно отримав свої 15 $ завдяки гарному коефіцієнту 1.10 та влучним пострілам Левандовського та Комана.

Сьогодні у мене немає бажання зупинятися і я знов обираю пару, де гратиме українська команда. Цього разу це буде Шахтар, якому буде ще складніше, ніж вчора було динамівцям. Адже кияни грали вдома і проти команди, яка вже не мала турнірної мотивації і грала де факто за гарні преміальні та честь великого клубу.

Давайте спочатку глянемо на історію матчів Інтера та Шахтаря і пересвідчимось, що грати проти “нера адзуррі” у донеччан не дуже виходить. Їм завжди було важко долати вязку оборону винахідників катеначчо. За шість матчів Шахтар забив лише одного разу, а найцікавішим фактом є три нульові нічиї цих суперників у останніх матчах. Я бачив всі ці матчі і на мій суб'єктивний погляд Інтеру просто не щастило у завершальній стадії.

Зважаючи на те, що сьогодні у Інтера надвисока мотивація і потреба зняти питання виходу у весняну стадію Ліги Чемпіонів, я схильний вважати, що Шахтар програє. Але ті, хто уважно стежить за моїм блогом вже знають, що я завжди люблю перестрахуватись на випадок традиційних футбольних несподіванок. Тому поставлю на непрограш Інтера з коефіцієнтом 1.062. І сьогодні я знов збільшу ставку. Цього це буде 200 баксів.

Інші пари я не чіпаю, бо там багато стрьому, як на мене. Мені більш до вподоби вигравати EASY MONEY :-)





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