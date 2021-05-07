19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського

Джерело - Чемпіон.

19 років тому, 7-го травня 2002 року, легендарний тренер Валерій Лобановський провів свій останній матч.

Важливо: Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського

Динамо грало на виїзді проти Металурга Запоріжжя, і під час матчу Валерій Лобановський переніс інсульт.

В останні роки, у зв'язку зі станом здоров'я, Валерій Васильович пропустив ряд виїзних зустрічей Динамо. Лікарі відмовляли тренера від поїздки в Запоріжжя, але Лобановський вирішив летіти разом з командою.

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Валерій Лобановський помер 13-го травня.

Чемпіонат України

Сезон 2001/02, 21-й тур

07.05.2002

Металург (Запоріжжя) - Динамо (Київ) 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Чернат, 1:1 - 16 Демченко, 1:2 - 50 Гавранчич, 1:3 - 74 Белькевич

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