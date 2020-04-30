 Цифра дня. Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського | Блоги | Champion.com.ua
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Цифра дня. Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського

Сьогодні 19:07 Андрій Твердохліб 193 0
Цифра дня. Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського

Джерело - Чемпіон.

Як раніше повідомляв наш сайт, Валерій Лобановський потрапив до ТОП-10 найкращих тренерів усіх часів за версією авторитетного порталу FourFourTwo.

Саме час згадати вражаючі індивідуальні регалії легендарного тренера Динамо.

Найкращий  тренер в історії футболу — 6 місце (World Soccer)
Найкращий тренер в історії футболу — 6 місце (France Football)
Найкращий тренер в історії футболу — 8 місце (ESPN)
Найкращий тренер в історії — 10 місце (FourFourTwo)
Один з 5 тренерів, котрі ввійшли в 10 найкращих за версією France Football, World Soccer та ESPN
Найкращий тренер 20-го століття — 8 місце (France Football)
Найкращий східноєвропейський тренер 20-го століття — 1 місце (Deutsche Presse-Agentur)
10 найкращих тренерів в історії європейського футболу за версією УЄФА
Найкращий тренер десятиліття (1980—1989): (Berlin-Britz)
Спортивний тренер року: 1975 (Опитування Асоціації європейських журналістів)

Тренер року:

1 місце 1975 (Опитування United Press International (США))
2 місце 1986 (World Soccer)
3 місце 1974, 1976, 1977 (Опитування United Press International (США))
Клубний тренер року: 1986 (Опитування Європейської спілки спортивної преси)
Клубний тренер року (версія IFFHS):
1997 — 4 місце
1998 — 6 місце
1999 — 9 місце
Тренер збірних року: 1987 (Опитування Європейської спілки спортивної преси)
Тренер року в Європі (Приз імені Зеппа Гербергера) (2): 1986, 1988 
(Опитування Асоціації європейських журналістів)
Тренер року в Європі (Приз імені Томмазо Маестреллі): 1999 (Опитування технічної комісії Кубка Віареджо)
Тренер року в Європі — 5 місце 1999 (El País)
Тренер сезону в Європі: 1 місце 1985/86 (Опитування Асоціації європейських журналістів)
Тренер року в Центральній та Східній Європі (7, рекорд): 1975, 1985, 1986, 1987, 1988, 1997, 1999[66][61]
Тренер сезону в Україні (5): 1996/1997—1999/2000, 2001/2002 (посмертно)

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