Колишній наставник киян став 10-им у рейтингу

До рейтингу зі ста найкращих тренерів за всю історію увійшов легендарний наставник київського Динамо Валерій Лобановський.

Про це повідомляє FourFourTwo.

Тренер посів десяте місце. На вершині рейтингу розташувався сер Алекс Фергюсон, який беззмінно очолював Манчестер Юнайтед протягом 27 сезонів. Крім нього у трійці два легендарних нідерландських тренери - Рінус Міхелс та Йохан Кройф.

ТОП-10 найкращих тренерів в історії футболу (за версією журналу FourFourTwo):

1. Алекс Фергюсон

2. Рінус Міхелс

3. Йохан Кройф

4. Білл Шенклі

5. Пеп Гвардіола

6. Арріго Саккі

7. Метт Басбі

8. Еленіо Еррера

9. Ернст Хаппель

10. Валерій Лобановський

Раніше повідомлялося, що турнір Лобановського перенесли на 2021 рік.