Трагедія на Гіллсборо: у тисняві загинуло 96 уболівальників Ліверпуля

Жахлива трагедія на стадіоні Гіллсборо 15 квітня 1989 року стала однією з найстрашніших в історії британського футболу. 94 вболівальники клубу Ліверпуль були задавлені на смерть на стадіоні клубу Шеффілд Венсдей – Гіллсборо — під час півфінального матчу Кубка Англії проти Ноттінгем Форест. Пізніше померли ще двоє постраждалих.

Трагедія на Гіллсборо

15 квітня 1989 року у Шеффілді на стадіоні Гіллсборо у півфіналі Кубка Англії зустрічалися Ноттінгем Форрест та Ліверпуль. Гра мала початися о 15.00. Через дорожні роботи частина фанатів мерсисайдців дісталася арени лише за 20 хвилин до стартового свистка.

— Гра почалася, а трибуна вболівальників Ліверпуля була практично порожньою, – згадував один з фанатів Ноттінгема.

Біля турнікетів утворилася тиснява, тому поліція вирішила відкрити центральні ворота і запускати вболівальників без перевірки квитків. У підсумку на центральній трибуні арени опинилося майже 5 тис. вболівальників. Люди потрапили у пастку — з трьох сторін вони були огороджені сіткою, а з четвертої на них тиснув потік людей. У лічені секунди ті, хто був у перших рядах, були притиснуті до металевих прутів огорожі.

Поліцейські на чолі з Девідом Дакенфілдом розцінили тисняву, як початок заворушень і просто вишикувалися перед забором, де розгорталася жахлива трагедія.

Уболівальники з сусідніх секторів намагалися допомогти тим, хто опинився у пастці — їх перетягували на верхні яруси і через бар’єри між секторами. Фанатам вдалося виламати хвіртку і вони кинулися на поле. Однак правоохоронці намагалися перекрити цей потік.

О 15:06 гру зупинили, коли стало зрозуміло, що багатьом необхідна медична допомога. Очевидці викликали медиків, однак Дакенфілд заборонив доступ карет швидкої на поле після 15:15. У підсумку, з 44 екіпажів медиків лише 14 відвезли постраждалих.

У тисняві на Гіллсборо загинуло 96 осіб. Наймолодшою жертвою став 10-річний Джон-Пол Джилхулі – двоюрідний брат майбутнього капітана Ліверпуля Стівена Джеррарда, а найстаршим став 67-річний Джерард Барон, який теж був братом гравця Ліверпуля Кевіна Барона.

Розслідування трагедії

Через кілька днів після трагедії газета The Sun вийшла зі статтею з заголовком Правда, в якій журналісти стверджували, що причиною загибелі людей стали п’яні фанати Ліверпуля, які прорвалися на трибуну.

Мерсисайд занурився у траур на місяці та роки і був у люті. Газету перестали купувати, і вже як 30 років у Ліверпулі The Sun має найнижчі, майже нульові продажі. А через 28 років після трагедії, клуб Ліверпуль заборонив журналістам видання відвідувати свої матчі та усі клубні заходи.

Проведене на державному рівні розслідування винних у трагедії не виявило. Поліцейські при дачі показань вигороджували один одного і заявляли, що якби вони не пустили вболівальників на трибуну, то жертв було б в рази більше. Судовий розгляд справи тривав кілька років, поки не звільнили від відповідальності за станом здоров’я поліцейського Дакенфілда, який віддавав усі накази.

Тільки через 23 роки 12 вересня 2012 була опублікована доповідь незалежної комісії з розслідування обставин трагедії на стадіоні Гіллсборо, що призвела до загибелі 96 осіб. А Прем'єр-міністр Сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії Джеймс Кемерон приніс від імені Уряду вибачення сім'ям загиблих.

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