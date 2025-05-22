Манчестер Юнайтед зазнав найбільшої кількості поразок у сезоні за останні 51 рік

Манчестер Юнайтед встановив свій найгірший показник за поразками в сезоні за останні 51 рік.

Про це повідомляє Opta.

21 травня у Більбао на стадіоні "Сан-Мамес" відбувся фінал Ліги Європи, у якому команда Рубена Аморіма програла Тоттенгему з рахунком 0:1.

Ця поразка стала для "червоних дияволів" вже 20-ю в поточному сезоні, причому 18 з них відбулися в межах АПЛ. Ще одна поразка сталася у Кубку Ліги в матчі як раз проти "шпор" (3:4).

Це стало найгіршим результатом команди з кампанії-1973/74. Варто зазначити, що тоді манкуніанці зазнали 22 поразки та вилетіли з вищого англійського дивізіону.

20 - Manchester United have suffered their 20th defeat in all competitions this season; their most in a campaign since losing 22 in 1973-74, when they were relegated from the top-flight. Humbling. #UELfinal pic.twitter.com/akdascZdNU — OptaJoe (@OptaJoe) May 21, 2025

Нагадаємо, що УЄФА назвала ім'я гравця, якого визнали найкращим у фінальному матчі Ліги Європи-2024/25.

Раніше стало відомо, що екстренер Манчестер Юнайтед може очолити свою колишню команду.