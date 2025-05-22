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Манчестер Юнайтед зазнав найбільшої кількості поразок у сезоні за останні 51 рік

Олексій Погорелов — 22 травня 2025, 00:55
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед встановив свій найгірший показник за поразками в сезоні за останні 51 рік.

Про це повідомляє Opta.

21 травня у Більбао на стадіоні "Сан-Мамес" відбувся фінал Ліги Європи, у якому команда Рубена Аморіма програла Тоттенгему з рахунком 0:1.

Ця поразка стала для "червоних дияволів" вже 20-ю в поточному сезоні, причому 18 з них відбулися в межах АПЛ. Ще одна поразка сталася у Кубку Ліги в матчі як раз проти "шпор" (3:4).

Це стало найгіршим результатом команди з кампанії-1973/74. Варто зазначити, що тоді манкуніанці зазнали 22 поразки та вилетіли з вищого англійського дивізіону.

Нагадаємо, що УЄФА назвала ім'я гравця, якого визнали найкращим у фінальному матчі Ліги Європи-2024/25.

Раніше стало відомо, що екстренер Манчестер Юнайтед може очолити свою колишню команду.

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