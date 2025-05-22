Манчестер Юнайтед зазнав найбільшої кількості поразок у сезоні за останні 51 рік
Манчестер Юнайтед встановив свій найгірший показник за поразками в сезоні за останні 51 рік.
Про це повідомляє Opta.
21 травня у Більбао на стадіоні "Сан-Мамес" відбувся фінал Ліги Європи, у якому команда Рубена Аморіма програла Тоттенгему з рахунком 0:1.
Ця поразка стала для "червоних дияволів" вже 20-ю в поточному сезоні, причому 18 з них відбулися в межах АПЛ. Ще одна поразка сталася у Кубку Ліги в матчі як раз проти "шпор" (3:4).
Це стало найгіршим результатом команди з кампанії-1973/74. Варто зазначити, що тоді манкуніанці зазнали 22 поразки та вилетіли з вищого англійського дивізіону.
Нагадаємо, що УЄФА назвала ім'я гравця, якого визнали найкращим у фінальному матчі Ліги Європи-2024/25.
Раніше стало відомо, що екстренер Манчестер Юнайтед може очолити свою колишню команду.