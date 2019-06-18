5-разовий чемпіон НБА Голден Стейт з креативом підійшов до привітання Торонто, які відібрали титул у команди з Окленда.
Ворріорс розмістили своє звернення на першій шпальті в газеті Toronto Star.
"Голден Стейт вітає Торонто Репторс з їх історичним досягненням і прибуттям чемпіонського трофея в місто Торонто", - йдеться у привітанні.
Full page ad in today’s @StarSports section. Classy move by the Golden State Warriors. pic.twitter.com/XtkYCtDAKq— Alex Ballingall (@aballinga) 17 июня 2019 г.
Нагадаємо, що у Торонто, під час святкування чемпіонства Репторс, розпочалася стрілянина.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua