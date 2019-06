У Торонто, під час святкування чемпіонства Репторс, розпочалася стрілянина

У Торонто відбувається чемпіонський парад на честь перемоги Репторс, на якому присутня величезна кількість уболівальників.

У якийсь момент частина фанатів почали в паніці розбігатися. Повідомляється про стрілянину в районі проведення заходу.

Чотири постріли імовірно прозвучали на площі Натана Філліпса. Постраждала одна жінка.

Організатори прогнозували, що парад відвідають приблизно 2 мільйони чоловік.

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI