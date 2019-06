Торонто Репторз виграли 6 гру фінальної серії та вперше в історії виграли чемпіонат НБА.

Динозаври стали першої не американською командою, яка змогла виграти найпрестижніший титул світового баскетболу.

Серце чемпіона, як називають команду з Окленда, не витримало чергової втрати. Клей Томпсон у 3-й чверті отримав травму коліна та не зміг продовжити гру. Нагадаємо, що в попередній грі вибув Кевін Дюрант, який напевне пропустить наступний сезон.

За рахунку 110:111, лідер Голден Стейт Стефен Каррі не зміг забити триочковий з досить непоганої позиції.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Томпсон, який за неповних 3 чверті набрав 30 очок.

Тренер Динозаврів Нік Ньорс став 6-м тренером дебютантом, який привів свою команду до чемпіонства.

Нагадаємо, для Голден Стейт цей фінал 5-м поспіль та другим програним.

Чемпіонат НБА. Фінал. 6 гра

14 червня

Голден Стейт - Торонто 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Рахунок серії - 2:4

🔊 The closing call to Game 6 as the @Raptors win their first championship in franchise history! #WeTheNorth #NBAFinals pic.twitter.com/ISWARyxYvI