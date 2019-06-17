Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко та голкіпер Динамо Максим Коваль разом з сім'ями вирушили на спільний відпочинок до Бодруму. Подружжя футболістів Інна та Карина вже підривають своїми знімками соціальні мережі, і це не дивно, адже фігури в обох дівчат - вогонь.

Дивіться самі.

Нагадаємо Зінченко наздогнав Ярмоленка по своїй вартості.

Раніше У Ярмоленка з'явився конкурент у Вест Гемі.

Джерело - Чемпіон.

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