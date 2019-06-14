Зінченко наздогнав Ярмоленка по своїй вартості

Наразі у таборі збірної України вже два 20-мільйонника

Вартість українського захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка збільшилася до 20 млн євро.

Авторитетний портал transfermarkt.de продовжив оновлювати ціни на футболістів, які виступали в європейських чемпіонатах у сезоні-2018/2019.

Тепер руки спеців TM дісталися до англійської Прем'єр-ліги, де виступають відразу два гравці збірної України.

І якщо вартість Андрія Ярмоленка з Вест Гема, який пропустив більшу частину сезону через травму, залишилася незмінною, то універсал з Манчестер Сіті Олександр Зінченко солідно накинув на свій цінник цілих 5 млн євро. Тепер TM оцінює обох виконавців команди Андрія Шевченка у 20 млн євро кожного.

Адже ще 2 січня 2018 року на Зінченка висів цінник від transfermarkt.de в 4,5 млн євро.

До слова, у загальнокомандному рейтингу зіркового МанСіті Зінченко ділить по вартості 16-18 місця з Давідом Сільвою і Данило. Уже позаду нього такі персонажі, як Фабіан Делф (15 млн євро) і Фернандінью (12 млн євро).

Нагадаємо, що найближчим часом Зінченко продовжить контракт з городянами.

Раніше повідомлялося, що Зінченко познущався над травмованим Ярмоленком у таборі збірної.

Джерело - transfermarkt.de.