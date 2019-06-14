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У Ярмоленка з'явився конкурент у Вест Гемі

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Форнальс перейшов в АПЛ з іспанської Ла-Ліги
У Ярмоленка з'явився конкурент у Вест Гемі

Вест Гем офіційно оголосив про підписання атакуючого півзахисника Пабло Форнальса.

Колишній клуб іспанського хавбека Вільярреал зміг виручити за футболіста 24 мільйони фунтів (близько 27 млн ​​євро), що стало для молотобійців другим дорогим трансфером в історії клубу.

З Форнальсом було підписано довгострокову угоду на 5 років.

Відзначимо, що іспанець є універсальним футболістом, оскільки може зіграти, як в центрі півзахисту, так і на позиції правого вінгера, де і грає український хавбек Андрій Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що Барселона відмовилася продавати Гомеша в Вест Гем.

Також, клуб припинить співпрацю із чотирма футболістами.

Джерело - Чемпіон.

#Вест Гем, #Форнальс, #Ярмоленко, #конкуренція
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