У Ярмоленка з'явився конкурент у Вест Гемі

Вест Гем офіційно оголосив про підписання атакуючого півзахисника Пабло Форнальса.
Колишній клуб іспанського хавбека Вільярреал зміг виручити за футболіста 24 мільйони фунтів (близько 27 млн євро), що стало для молотобійців другим дорогим трансфером в історії клубу.
З Форнальсом було підписано довгострокову угоду на 5 років.
West Ham United FC have uploaded a new video... #WelcomeFornals pic.twitter.com/HvCowMvc7E— West Ham United (@WestHamUtd) 14 июня 2019 г.
Відзначимо, що іспанець є універсальним футболістом, оскільки може зіграти, як в центрі півзахисту, так і на позиції правого вінгера, де і грає український хавбек Андрій Ярмоленко.
Раніше повідомлялося, що Барселона відмовилася продавати Гомеша в Вест Гем.
Також, клуб припинить співпрацю із чотирма футболістами.
Джерело - Чемпіон.