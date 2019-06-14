У Ярмоленка з'явився конкурент у Вест Гемі

Форнальс перейшов в АПЛ з іспанської Ла-Ліги

Вест Гем офіційно оголосив про підписання атакуючого півзахисника Пабло Форнальса.

Колишній клуб іспанського хавбека Вільярреал зміг виручити за футболіста 24 мільйони фунтів (близько 27 млн ​​євро), що стало для молотобійців другим дорогим трансфером в історії клубу.

З Форнальсом було підписано довгострокову угоду на 5 років.

West Ham United FC have uploaded a new video... #WelcomeFornals pic.twitter.com/HvCowMvc7E — West Ham United (@WestHamUtd) 14 июня 2019 г.

Відзначимо, що іспанець є універсальним футболістом, оскільки може зіграти, як в центрі півзахисту, так і на позиції правого вінгера, де і грає український хавбек Андрій Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що Барселона відмовилася продавати Гомеша в Вест Гем.

Також, клуб припинить співпрацю із чотирма футболістами.

Джерело - Чемпіон.