Тренер Сан-Антоніо почав бити себе по обличчю прямо під час інтерв'ю. ВІДЕО

Головний тренер Сан-Антоніо Грегг Попович, чия команда зазнала поразки від Нью-Йорк Нікс (118:130) у рамках регулярного чемпіонату НБА, почав лупцювати себе по обличчю прямо під час інтерв'ю з журналістами.

Попович був сильно розчарований грою команди і реагував на всі питання досить емоційно.

Per the requests, this is Gregg Popovich slapping himself pic.twitter.com/jcaFFwhO5g