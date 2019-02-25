Тренер Сан-Антоніо почав бити себе по обличчю прямо під час інтерв'ю. ВІДЕО

Головний тренер Сан-Антоніо Грегг Попович, чия команда зазнала поразки від Нью-Йорк Нікс (118:130) у рамках регулярного чемпіонату НБА, почав лупцювати себе по обличчю прямо під час інтерв'ю з журналістами.

Попович був сильно розчарований грою команди і реагував на всі питання досить емоційно.

"Я вже сказав, що це був убогий виступ. Ви хочете, щоб я перерізав собі горло?", - зазначив фахівець.

Per the requests, this is Gregg Popovich slapping himself pic.twitter.com/jcaFFwhO5g — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 25 февраля 2019 г.

Нагадаємо, що Лень допоміг Атланті перемогти Фінікс.

Раніше гравець збірної України розрахувався власним коштом за борг клубу.

Джерело - Чемпіон.

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