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Лень допоміг Атланті перемогти Фінікс

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Лень допоміг Атланті перемогти Фінікс

У матчі регулярного чемпіонату НБА центровий Атланти Олексій Лень взяв участь у грі проти своєї колишньої команди Фінікс Санз, але результативних кидків гравець не зробив.

Українець провів на паркеті трохи більше 13 хвилин, за цей час зробивши одну передачу і один зробив один підбір.

Загалом, Лень намагався кинути м'яч в корзину двічі, при цьому один раз з-за дуги, але обидва рази українець промахнувся.

Сама зустріч завершилася перемогою Атланти з різницею у 8 очок, причому вирішальний відрив Хокс зробили в останній чверті, адже до її початку Атланта навіть програвала в одне очко.

Лень почав свою ігрову кар'єру в НБА саме виступи за Фінікс Санз, які обрали його на драфті в 2013-му році, а контракт з Хокс підписав лише минулого літа.

НБА

Регулярний чемпіонат

24 лютого

Атланта Хокс - Фінікс Санз 120:112 (33:33, 30:26, 23:28, 34:25)

Атланта: Бейзмор (23), Янг (23), Прінс (21), Коллінз (19 + 14 підборів), Дедмон (18), Лень (1 передача + 1 підбирання).

Фінікс: Джонсон (29), Букер (26), Ейтон (14 + 12 підборів), Обрі (14).

Нагадаємо, Колекційна картка із зображенням Майкла Джордана продана за рекордну суму.

Також, Онлайн-трансляція матчів НБА.

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Лень, #Атланта, #Фінікс, #баскетбол
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