Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати

Джерело - Чемпіон.

У програмі Кубка світу з біатлону-2022/23 заплановано 9 етапів і чемпіонат світу. Розпочався Кубок світу 29 листопада Індивідуальною гонкою в чоловіків на 20 км у фінському Контіолахті. Фінальний етап відбудеться в норвезькому Голменколені.

Чемпіонат світу цього сезону прийме німецький Обергофф (8-19 лютого).

Календар і розклад етапів КС

Етап 1. Контіолахті (Фінляндія). 29.11 - 4.12

14:15 29.11 Інд. гонка, чоловіки 20 км LIVE Підсумок 14:15 30.11 Інд. гонка, жінки 15 км LIVE Підсумок 12:00 1.12 Естафета, чоловіки 4х7,5 LIVE Підсумок 14:35 1.12 Естафета, жінки 4х6 LIVE Підсумок 11:45 3.12 Спринт, чоловіки 7,5 км LIVE Підсумок 14:45 3.12 Спринт, жінки 6 км LIVE Підсумок 13:15 4.12 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок 15:15 4.12 Гонка переслід., жінки 10 км LIVE Підсумок

Етап 2. Гохфільцен (Австрія). 8.12 - 11.12

15:10 8.12 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок 14:45 9.12 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок 12:30 10.12 Гонка переслід, жінки 10 км LIVE Підсумок 14:40 10.12 Естафета, чоловіки 4х7,5 LIVE Підсумок 12:30 11.12 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок 15:15 11.12 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок

Етап 3. Анесі (Франція). 15.12 - 18.12

15:10 15.12 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок 15:15 16.12 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок 13:10 17.12 Гонка переслід, чоловіки 4х6 км LIVE Підсумок 15:15 17.12 Гонка переслід, жінки 4х7,5 LIVE Підсумок 13:10 18.12 Мас-старт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок 15:15 18.12 Мас-старт, жінки 12,5 км LIVE Підсумок

Етап 4. Поклюка (Словенія). 5.01 - 8.01

15:20 5.01 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок 15:20 6.01 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок 13:30 7.01 Гонка переслід, жінки 10 км LIVE Підсумок 15:45 7.01 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок 13:00 8.01 Один. змішана естафета LIVE Підсумок 15:15 8.01 Змішана естафета LIVE Підсумок

Етап 5. Рупольдінг (Німеччина). 11.01 - 15.01

15:10 11.01 Інд. гонка, чоловіки 20 км LIVE Підсумок 15:10 12.01 Інд. гонка, чоловіки 15 км LIVE Підсумок 15:25 13.01 Естафета, чоловіки 4х7,5 LIVE Підсумок 15:25 14.01 Естафета, жінки 4х6 LIVE Підсумок 13:30 15.01 Мас-старт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок 15:45 15.01 Мас-старт, жінки 12,5 км LIVE Підсумок

Етап 6. Антгольц (Італія). 19.01 - 22.01

15:30 19.01 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок 15:30 20.01 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок 14:00 21.01 Гонка переслід, жінки 10 км LIVE Підсумок 16:00 21.01 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок 12:45 22.01 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок 15:30 22.01 Естафета, чоловіки 4х7,5 LIVE Підсумок

Етап 7. Нове-Мєсто (Чехія). 2.03 - 5.03

17:20 2.03 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок 17:20 3.03 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок 14:45 4.03 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок 16:45 4.03 Гонка переслід, жінки 10 км LIVE Підсумок 12:30 5.03 Змішана естафета LIVE Підсумок 16:15 5.03 Один. змішана естафета LIVE Підсумок

Етап 8. Естерсунд (Швеція). 9.03 - 12.03

14:15 9.03 Інд. гонка, жінки 15 км LIVE Підсумок 17:20 9.03 Інд. гонка, чоловіки 20 км LIVE Підсумок 15:00 11.03 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок 17:30 11.03 Естафета, чоловіки 4х7,5 LIVE Підсумок 14:00 12.03 Мас-старт, жінки 12 км LIVE Підсумок 16:45 12.03 Мас-старт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок

Етап 9. Голменколлен (Норвегія). 16.03 - 19.03