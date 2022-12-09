Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати

У програмі Кубка світу з біатлону-2022/23 заплановано 9 етапів і чемпіонат світу. Розпочався Кубок світу 29 листопада Індивідуальною гонкою в чоловіків на 20 км у фінському Контіолахті. Фінальний етап відбудеться в норвезькому Голменколені.
Чемпіонат світу цього сезону прийме німецький Обергофф (8-19 лютого).
Календар і розклад етапів КС
Етап 1. Контіолахті (Фінляндія). 29.11 - 4.12
|14:15
|29.11
|Інд. гонка, чоловіки
|20 км
|LIVE
|Підсумок
|14:15
|30.11
|Інд. гонка, жінки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|12:00
|1.12
|Естафета, чоловіки
|4х7,5
|LIVE
|Підсумок
|14:35
|1.12
|Естафета, жінки
|4х6
|LIVE
|Підсумок
|11:45
|3.12
|Спринт, чоловіки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|14:45
|3.12
|Спринт, жінки
|6 км
|LIVE
|Підсумок
|13:15
|4.12
|Гонка переслід, чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:15
|4.12
|Гонка переслід., жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 2. Гохфільцен (Австрія). 8.12 - 11.12
|15:10
|8.12
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|14:45
|9.12
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|12:30
|10.12
|Гонка переслід, жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|14:40
|10.12
|Естафета, чоловіки
|4х7,5
|LIVE
|Підсумок
|12:30
|11.12
|Естафета, жінки
|4х6 км
|LIVE
|Підсумок
|15:15
|11.12
|Гонка переслід, чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 3. Анесі (Франція). 15.12 - 18.12
|15:10
|15.12
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|15:15
|16.12
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|13:10
|17.12
|Гонка переслід, чоловіки
|4х6 км
|LIVE
|Підсумок
|15:15
|17.12
|Гонка переслід, жінки
|4х7,5
|LIVE
|Підсумок
|13:10
|18.12
|Мас-старт, чоловіки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|15:15
|18.12
|Мас-старт, жінки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 4. Поклюка (Словенія). 5.01 - 8.01
|15:20
|5.01
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:20
|6.01
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|13:30
|7.01
|Гонка переслід, жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|15:45
|7.01
|Гонка переслід, чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|13:00
|8.01
|Один. змішана естафета
|
|LIVE
|Підсумок
|15:15
|8.01
|Змішана естафета
|
|LIVE
|Підсумок
Етап 5. Рупольдінг (Німеччина). 11.01 - 15.01
|15:10
|11.01
|Інд. гонка, чоловіки
|20 км
|LIVE
|Підсумок
|15:10
|12.01
|Інд. гонка, чоловіки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|15:25
|13.01
|Естафета, чоловіки
|4х7,5
|LIVE
|Підсумок
|15:25
|14.01
|Естафета, жінки
|4х6
|LIVE
|Підсумок
|13:30
|15.01
|Мас-старт, чоловіки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|15:45
|15.01
|Мас-старт, жінки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 6. Антгольц (Італія). 19.01 - 22.01
|15:30
|19.01
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:30
|20.01
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|14:00
|21.01
|Гонка переслід, жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|16:00
|21.01
|Гонка переслід, чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|12:45
|22.01
|Естафета, жінки
|4х6 км
|LIVE
|Підсумок
|15:30
|22.01
|Естафета, чоловіки
|4х7,5
|LIVE
|Підсумок
Етап 7. Нове-Мєсто (Чехія). 2.03 - 5.03
|17:20
|2.03
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|17:20
|3.03
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|14:45
|4.03
|Гонка переслід, чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|16:45
|4.03
|Гонка переслід, жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|12:30
|5.03
|Змішана естафета
|
|LIVE
|Підсумок
|16:15
|5.03
|Один. змішана естафета
|
|LIVE
|Підсумок
Етап 8. Естерсунд (Швеція). 9.03 - 12.03
|14:15
|9.03
|Інд. гонка, жінки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|17:20
|9.03
|Інд. гонка, чоловіки
|20 км
|LIVE
|Підсумок
|15:00
|11.03
|Естафета, жінки
|4х6 км
|LIVE
|Підсумок
|17:30
|11.03
|Естафета, чоловіки
|4х7,5
|LIVE
|Підсумок
|14:00
|12.03
|Мас-старт, жінки
|12 км
|LIVE
|Підсумок
|16:45
|12.03
|Мас-старт, чоловіки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 9. Голменколлен (Норвегія). 16.03 - 19.03
|16:30
|16.03
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|16:30
|17.03
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|13:50
|18.03
|Гонка переслід, чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|16:30
|18.03
|Гонка переслід, жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|13:50
|19.03
|Мас-старт, чоловіки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|16:10
|19.03
|Мас-старт, жінки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок