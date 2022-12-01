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Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті

Сьогодні 16:11 193 0
Українки фінішували поза межами ТОП-15
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті

На першому етапі Кубка світу у фінському Контіолагті відбулась жіноча естафета.

Перемогу здобула збірна Швеції. Другими фінішували німкені. Трійку замкнули біатлоністки з Норвегії.

Збірна України фінішувала на 15-й, останній, позиції, поступившись переможницям, шведкам, майже вісім хвилин.

Українки повторили свій найгірший результат у жіночій естафеті в історії.

Кубок світу 2022/23
Контіолагті, Фінляндія
Жінки, естафета
1 грудня
1. Швеція (0+6)  1:14:59,8
2. Німеччина (0+6)  +28,1
3. Норвегія (0+3)  +31,5
...
15. Україна (0+4)  +7:53,1
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