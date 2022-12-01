Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті

На першому етапі Кубка світу у фінському Контіолагті відбулась жіноча естафета.
Перемогу здобула збірна Швеції. Другими фінішували німкені. Трійку замкнули біатлоністки з Норвегії.
Збірна України фінішувала на 15-й, останній, позиції, поступившись переможницям, шведкам, майже вісім хвилин.
Українки повторили свій найгірший результат у жіночій естафеті в історії.
Кубок світу 2022/23
Контіолагті, Фінляндія
Жінки, естафета
1 грудня
1. Швеція (0+6) 1:14:59,8
2. Німеччина (0+6) +28,1
3. Норвегія (0+3) +31,5
...
15. Україна (0+4) +7:53,1