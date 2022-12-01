Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті

Українки фінішували поза межами ТОП-15

На першому етапі Кубка світу у фінському Контіолагті відбулась жіноча естафета.

Перемогу здобула збірна Швеції. Другими фінішували німкені. Трійку замкнули біатлоністки з Норвегії.

Збірна України фінішувала на 15-й, останній, позиції, поступившись переможницям, шведкам, майже вісім хвилин.

Українки повторили свій найгірший результат у жіночій естафеті в історії.

Кубок світу 2022/23

Контіолагті, Фінляндія

Жінки, естафета

1 грудня