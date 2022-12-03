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Українки поза межами ТОП-50 спринту Кубка світу у Контіолагті

Сьогодні 16:54 293 0
Перемогу здобула австрійка Ліза Тереза Хаузер
Українки поза межами ТОП-50 спринту Кубка світу у Контіолагті

Джерело - Чемпіон.

Перша жіноча спринтерська гонка сезону Кубка світу відбулася на етапі у Контіолагті. 

Перемогу здобула австрійка Ліза Тереза Хаузер.

Найвище серед українок фінішувала Анна Кривонос - вона стала 54-ю.

Кубок світу 2022/23
Контіолагті, Фінляндія
Жінки, Спринт
3 грудня
1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) 20.39,5 (0+0)
2. Ліза Віттоцці (Італія) +17,3 (1+0)
3. Лінн Перссон (Швеція) +24,2 (0+0)
4. Емма Лундер (Канада) +25,4 (0+0)
5. Ганна Вайдель (Німеччина) +26,6 (0+0)
6-7. Деніз Германн-Вік (Німеччина) +31,6 (0+1)
6-7. Інгрід Ланмарк Тандревольд (Норвегія) +31,6 (0+1)
...
54. Анна Кривонос (Україна) - 1.54,0 (0+1)
60. Дар’я Блашко (Україна) - 2.07,1 (1+0)
61. Олена Білосюк (Україна) - 2.08,3 (1+0)
DNS. Ірина Петренко (Україна)
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