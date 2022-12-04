Дудченко фінішував у ТОП-20 персьюту на першому етапі Кубка світу

Перемогу у гонці здобув Йоганнес Бо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 грудня, на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолагті у чоловічому персьюті Антон Дудченко посів 18-е місце.

Дудченко фінішував аж на 59-му місці (за підсумками вчорашнього спринту), але зміг багато місць відіграти завдяки своїй влучній стрільбі. Антон припустився лише одного промаху, не влучивши в останню мішень.

У гонці брали участь ще три українські біатлоністи. Богдан Цимбал фінішував -34-им, Тарас Лесюк - 40-им, Артем Прима - 42-им.

Перемогу у гонці здобув норвежець Йоганнес Бо. Штурла Легрейд (Норвегія) та Емільєн Жаклен (Франція) фінішували відповідно на другому та третьому місцях у персьюті.

Кубок світу 2022/23

Контіолагті, Фінляндія

Чоловіки, персьют

4 грудня