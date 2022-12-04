Головне
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC
Сьогодні 00:13 51329
Льюїс: Бій з Усиком не буде легкою прогулянкою для Ф'юрі
Сьогодні 14:25 207
Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям
Сьогодні 09:39 2615
Франція зіграє з Польщею, Англія - з Сенегалом: розклад матчів 4 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 430
Англія - Сенегал: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:48 830
Франція - Польща: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 04:17 1014
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти
Сьогодні 04:15 23443
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою
Сьогодні 03:45 6393
Ф'юрі - Чісора: Як це було
Сьогодні 00:09 14384
Збірна Аргентини з труднощами перемогла Австралію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:58 883
Прямі трансляції

Дудченко фінішував у ТОП-20 персьюту на першому етапі Кубка світу

Сьогодні 13:52 232 0
Перемогу у гонці здобув Йоганнес Бо
Дудченко фінішував у ТОП-20 персьюту на першому етапі Кубка світу
#Антон Дудченко, #Артем Прима, #Тарас Лесюк, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 грудня, на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолагті у чоловічому персьюті Антон Дудченко посів 18-е місце.

Дудченко фінішував аж на 59-му місці (за підсумками вчорашнього спринту), але зміг багато місць відіграти завдяки своїй влучній стрільбі. Антон припустився лише одного промаху, не влучивши в останню мішень.

У гонці брали участь ще три українські біатлоністи. Богдан Цимбал фінішував -34-им, Тарас Лесюк - 40-им, Артем Прима - 42-им.

Перемогу у гонці здобув норвежець Йоганнес Бо. Штурла Легрейд (Норвегія) та Емільєн Жаклен (Франція) фінішували відповідно на другому та третьому місцях у персьюті.

Кубок світу 2022/23
Контіолагті, Фінляндія
Чоловіки, персьют
4 грудня
  • 1. Йоганнес-Тінґнес Бо (0+0+1+2) 32:44,4
  • 2. Штурла Легрейд (0+0+1+1) +19,2
  • 3. Емільєн Жаклен (0+0+0+2) +47,3
  • ...
  • 18. Антон Дудченко (0+0+0+1) +2:45,8
  • 34. Богдан Цимбал (0+0+2+1) +3:44,7
  • 40. Тарас Лесюк (1+1+0+1) +3:55,7
  • 42. Артем Прима (0+3+1+1) +4:18,9
Коментарі ()
Популярне зараз
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою 6393
Берінчик - Менді: Як це було Берінчик - Менді: Як це було 9225
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC 51329
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя 5445
Ф'юрі - Чісора: Як це було Ф'юрі - Чісора: Як це було 14384
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти 23443
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 47234 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 215679
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2410
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12760
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44611
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 20177 7