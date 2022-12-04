Дудченко фінішував у ТОП-20 персьюту на першому етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 грудня, на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолагті у чоловічому персьюті Антон Дудченко посів 18-е місце.
Дудченко фінішував аж на 59-му місці (за підсумками вчорашнього спринту), але зміг багато місць відіграти завдяки своїй влучній стрільбі. Антон припустився лише одного промаху, не влучивши в останню мішень.
У гонці брали участь ще три українські біатлоністи. Богдан Цимбал фінішував -34-им, Тарас Лесюк - 40-им, Артем Прима - 42-им.
Перемогу у гонці здобув норвежець Йоганнес Бо. Штурла Легрейд (Норвегія) та Емільєн Жаклен (Франція) фінішували відповідно на другому та третьому місцях у персьюті.
Кубок світу 2022/23
Контіолагті, Фінляндія
Чоловіки, персьют
4 грудня
- 1. Йоганнес-Тінґнес Бо (0+0+1+2) 32:44,4
- 2. Штурла Легрейд (0+0+1+1) +19,2
- 3. Емільєн Жаклен (0+0+0+2) +47,3
- ...
- 18. Антон Дудченко (0+0+0+1) +2:45,8
- 34. Богдан Цимбал (0+0+2+1) +3:44,7
- 40. Тарас Лесюк (1+1+0+1) +3:55,7
- 42. Артем Прима (0+3+1+1) +4:18,9