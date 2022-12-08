Меркушина - найкраща з українок у спринті на етапі Кубка світу у Гохфільцені

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені відбувся спринт в рамках другого етапу Кубка світу 2022/23 з біатлону.

Гонку виграла Деніз Геррманн-Вік з Німеччини.

Найкращою серед українок фінішувала Анастасія Меркушина - вона стала 35-ю.

Юлія Джима пропустила змагання через позитивний тест на коронавірус.

Кубок світу 2022/23

Гохфільцен, Австрія

Жінки, спринт

08 грудня

1. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 0+0) 20:07.1

2. Маркета Давідова (Чехія, 0+1) +18.1

3. Жулья Сімон (Франція, 0+1) +20.1

4. Ельвіра Еберґ (Швеція, 1+1) +32.4

5. Анамарія Лампіч (Словенія, 0+3) +35.8

6. Ганна Еберґ (Швеція, 1+1) +37.2

...

35. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) +1:34.8

56. Дар'я Блашко (Україна, 0+1) +2:00.0

57. Олена Білосюк (Україна, 0+1) +2:02.6

72. Олександра Меркушина (Україна, 0+1)

73. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +2:47.4