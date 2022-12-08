Меркушина - найкраща з українок у спринті на етапі Кубка світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Гохфільцені відбувся спринт в рамках другого етапу Кубка світу 2022/23 з біатлону.
Гонку виграла Деніз Геррманн-Вік з Німеччини.
Найкращою серед українок фінішувала Анастасія Меркушина - вона стала 35-ю.
Юлія Джима пропустила змагання через позитивний тест на коронавірус.
Кубок світу 2022/23
Гохфільцен, Австрія
Жінки, спринт
08 грудня
1. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 0+0) 20:07.1
2. Маркета Давідова (Чехія, 0+1) +18.1
3. Жулья Сімон (Франція, 0+1) +20.1
4. Ельвіра Еберґ (Швеція, 1+1) +32.4
5. Анамарія Лампіч (Словенія, 0+3) +35.8
6. Ганна Еберґ (Швеція, 1+1) +37.2
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35. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) +1:34.8
56. Дар'я Блашко (Україна, 0+1) +2:00.0
57. Олена Білосюк (Україна, 0+1) +2:02.6
72. Олександра Меркушина (Україна, 0+1)
73. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +2:47.4