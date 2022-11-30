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Українки провалили індивідуальну гонку на Кубку світу у Контіолагті

Сьогодні 15:56 242 0
Жодній із представниць України не вдалося забігти до залікової зони
Українки провалили індивідуальну гонку на Кубку світу у Контіолагті

Джерело - Чемпіон.

На першому етапі Кубка світу у фінському Контіолагті відбулась індивідуальна гонка.

Перемогу у гонці завоювала дворазова олімпійська чемпіонка Ганна Еберг. Другою прийшла норвежка Інґрід Тандреволл. Трійку призерок замкнула італійка Ліза Вітоцці.

Найкращою з українок стала Дар'я Блашко, яка прийшла 51-ю.

Востаннє жодна з українок не потрапляла до залікової зони (топ-40) у спринті на етапі Кубка світу в Отепяя 2022 року, коли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в змаганнях брали участь лише Юлія та Олена Городні.

Відзначимо, що українки Юлія Джима та Ірина Петренко не змогли вийти на старт через проблеми зі здоров'ям.

Кубок світу 2022/23
Контіолагті, Фінляндія
Жінки, індивідуальна гонка
30 листопада
1. Ганна Еберґ (Швеція, 0+0+0+1) 43:53.8
2. Інґрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+0+0) +36.5
3. Ліза Вітоцці (Італія, 1+0+0+0) +39.7
...
51. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+0+1) +5:56.3
74. Анна Кривонос (Україна, 1+1+2+0) +8:08.2
80. Олена Білосюк (Україна, 0+2+0+2) +9.20.7
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