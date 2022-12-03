Прима - у ТОП-30 спринту Кубка світу у Контіолагті

Джерело - Чемпіон.
Перша спринтерська гонка сезону Кубка світу відбулася на етапі у Контіолагті.
Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо. Найкращим з українців став Артем Прима – 30.
Кубок світу 2022/23
Контіолагті, Фінляндія
Чоловіки, Спринт
3 грудня
1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+1) 23:09.0
2. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +10.5
3. Роман Реєс (Німеччина, 0+0) +28.8
4. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +36.2
5. Емільєн Жаклен (Франція, 1+0) +39.5
6. Філіп Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 0+1)
...
30. Артем Прима (0+1) +1:46.9
36. Богдан Цимбал (1+0) +1:59.5
40. Тарас Лесюк (0+0) +2:03.0
59. Антон Дудченко (2+0) +2:30.6
84. Денис Насико (1+1) +3:14.6