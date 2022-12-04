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Кривонос фінішувала у ТОП-50 персьюту на першому етапі Кубка світу.

Сьогодні 15:55 162 0
Кривонос фінішувала у ТОП-50 персьюту на першому етапі Кубка світу.
#Дар'я Блашко, #Ганна Кривонос

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 грудня, на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолагті у жіночому персьюті Ганна Кривонос фінішувала 49-ою.

Кривонос стартувала 54-ою за підсумками вчорашнього спринту. Анна змогла відіграти кілька позицій. У цій гонці брала участь ще одна українка - Дар'я Блашко, яка стартувала 60-ою, посіла 59-е місце

Перемогу у гонці здобула француженка Жулья Сімон. Італійка Доротея Вірер та шведка Ельвіра Еберг фінішували відповідно на другому та третьому місцях у персьюті.

Кубок світу 2022/23
Контіолагті, Фінляндія
Жінки, персьют
4 грудня
  • 1. Жюлья Сімон (0+0+0+0) 31:13,0
  • 2. Доротея Вірер (0+0+0+0) +11,9
  • 3. Ельвіра Карін Еберґ (0+1+0+0) +21,7
  • ...
  • 49. Ганна Кривонос (0+0+1+2) +5:04,2
  • 59. Дар'я Блашко (1+0+3+1) +6:34,9
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