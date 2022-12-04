Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 грудня, на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолагті у жіночому персьюті Ганна Кривонос фінішувала 49-ою.

Кривонос стартувала 54-ою за підсумками вчорашнього спринту. Анна змогла відіграти кілька позицій. У цій гонці брала участь ще одна українка - Дар'я Блашко, яка стартувала 60-ою, посіла 59-е місце

Перемогу у гонці здобула француженка Жулья Сімон. Італійка Доротея Вірер та шведка Ельвіра Еберг фінішували відповідно на другому та третьому місцях у персьюті.

Кубок світу 2022/23

Контіолагті, Фінляндія

Жінки, персьют

4 грудня