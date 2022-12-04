Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 грудня, на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолагті у жіночому персьюті Ганна Кривонос фінішувала 49-ою.
Кривонос стартувала 54-ою за підсумками вчорашнього спринту. Анна змогла відіграти кілька позицій. У цій гонці брала участь ще одна українка - Дар'я Блашко, яка стартувала 60-ою, посіла 59-е місце
Перемогу у гонці здобула француженка Жулья Сімон. Італійка Доротея Вірер та шведка Ельвіра Еберг фінішували відповідно на другому та третьому місцях у персьюті.
Кубок світу 2022/23
Контіолагті, Фінляндія
Жінки, персьют
4 грудня
- 1. Жюлья Сімон (0+0+0+0) 31:13,0
- 2. Доротея Вірер (0+0+0+0) +11,9
- 3. Ельвіра Карін Еберґ (0+1+0+0) +21,7
- ...
- 49. Ганна Кривонос (0+0+1+2) +5:04,2
- 59. Дар'я Блашко (1+0+3+1) +6:34,9