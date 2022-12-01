Головне
Збірна Аргентини перемогла Польщу та виграла групу С на ЧС-2022
Вчора 23:02 676
Чоловіча збірна України - у ТОП-10 естафети на Кубку світу
Сьогодні 15:10 78
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 14:03 2437
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 14:02 1549
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 12:26 219
14-річний Азаров виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 11:10 235
Іспанія зіграє з Японією, Хорватія - з Бельгією: розклад матчів 1 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 318
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022
Сьогодні 00:30 6199
Збірна Мексики переграла Саудівську Аравію, але залишила ЧС-2022
Вчора 23:02 620
Польща - Аргентина 0:2. Як це було
Вчора 22:50 5810
Прямі трансляції

Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати

Сьогодні 14:07 238 0
Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати

Джерело - Чемпіон.

У програмі Кубка світу з біатлону-2022/23 заплановано 9 етапів і чемпіонат світу. Розпочався Кубок світу 29 листопада Індивідуальною гонкою в чоловіків на 20 км у фінсчькому Контіолахті. Фінальний етап відбудеться в норвезькому Голменколені.

Чемпіонат світу цього сезону прийме німецький Обергофф (8-19 лютого).

Календар і розклад етапів КС

Етап 1. Контіолахті (Фінляндія). 29.11 - 4.12

14:15 29.11 Інд. гонка, чоловіки 20 км LIVE Підсумок
14:15 30.11 Інд. гонка, жінки 15 км LIVE Підсумок
12:00 1.12 Естафета, чоловіки 4х7,5 LIVE Підсумок
14:35 1.12 Естафета, жінки 4х6 LIVE Підсумок
11:45 3.12 Спринт, чоловіки 7,5 км LIVE Підсумок
14:45 3.12 Спринт, жінки 6 км LIVE Підсумок
13:15 4.12 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок
15:15 4.12 Гонка переслід., жінки 10 км LIVE Підсумок

Етап 2. Гохфільцен (Австрія). 8.12 - 11.12

15:10 8.12 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
14:45 9.12 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
12:30 10.12 Гонка переслід, жінки 10 км LIVE Підсумок
14:40 10.12 Естафета, чоловіки 4х7,5 LIVE Підсумок
12:30 11.12 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок
15:15 11.12 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок

Етап 3. Анесі (Франція). 15.12 - 18.12

15:10 15.12 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
15:15 16.12 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
13:10 17.12 Гонка переслід, чоловіки 4х6 км LIVE Підсумок
15:15 17.12 Гонка переслід, жінки 4х7,5 LIVE Підсумок
13:10 18.12 Мас-старт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок
15:15 18.12 Мас-старт, жінки 12,5 км LIVE Підсумок

Етап 4. Поклюка (Словенія). 5.01 - 8.01

15:20 5.01 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
15:20 6.01 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
13:30 7.01 Гонка переслід, жінки 10 км LIVE Підсумок
15:45 7.01 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок
13:00 8.01 Один. змішана естафета LIVE Підсумок
15:15 8.01 Змішана естафета LIVE Підсумок

Етап 5. Рупольдінг (Німеччина). 11.01 - 15.01

15:10 11.01 Інд. гонка, чоловіки 20 км LIVE Підсумок
15:10 12.01 Інд. гонка, чоловіки 15 км LIVE Підсумок
15:25 13.01 Естафета, чоловіки 4х7,5 LIVE Підсумок
15:25 14.01 Естафета, жінки 4х6 LIVE Підсумок
13:30 15.01 Мас-старт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок
15:45 15.01 Мас-старт, жінки 12,5 км LIVE Підсумок

Етап 6. Антгольц (Італія). 19.01 - 22.01

15:30 19.01 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
15:30 20.01 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
14:00 21.01 Гонка переслід, жінки 10 км LIVE Підсумок
16:00 21.01 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок
12:45 22.01 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок
15:30 22.01 Естафета, чоловіки 4х7,5 LIVE Підсумок

Етап 7. Нове-Мєсто (Чехія). 2.03 - 5.03

17:20 2.03 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
17:20 3.03 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
14:45 4.03 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок
16:45 4.03 Гонка переслід, жінки 10 км LIVE Підсумок
12:30 5.03 Змішана естафета LIVE Підсумок
16:15 5.03 Один. змішана естафета LIVE Підсумок

Етап 8. Естерсунд (Швеція). 9.03 - 12.03

14:15 9.03 Інд. гонка, жінки 15 км LIVE Підсумок
17:20 9.03 Інд. гонка, чоловіки 20 км LIVE Підсумок
15:00 11.03 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок
17:30 11.03 Естафета, чоловіки 4х7,5 LIVE Підсумок
14:00 12.03 Мас-старт, жінки 12 км LIVE Підсумок
16:45 12.03 Мас-старт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок

Етап 9. Голменколлен (Норвегія). 16.03 - 19.03

16:30 16.03 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
16:30 17.03 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
13:50 18.03 Гонка переслід, чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок
16:30 18.03 Гонка переслід, жінки 10 км LIVE Підсумок
13:50 19.03 Мас-старт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок
16:10 19.03 Мас-старт, жінки 12,5 км LIVE Підсумок
Коментарі ()
Популярне зараз
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 6199
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 2598
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5327
Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 8739
Польща - Аргентина 0:2. Як це було Польща - Аргентина 0:2. Як це було 5810
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5255
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 34408
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7450
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18867 12
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30666 2
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110579
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20754