Українська біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) на другому етапі Кубка світу в Естерсенді готова пропустити естафету.

Про це заявила сама спортсменка.

"Дуже важко мені сьогодні було, і навіть не знаю, чого так... Просто з перших метрів дистанції довелося терпіти і, мабуть, через це якось трішки затримувала постріли на стійці. Перетримала... Поки що сама не зовсім розумію, але якась невпевнена стрільба в мене була, тому два промахи. Звісно, я засмучена. Плюс ходом не бігла. Жахлива гонка була!

Наскільки є бажання внутрішнє виступити в першій естафеті цього сезону? Після сьогоднішньої гонки в мене дуже багато сумнівів... Будемо говорити з тренерами і, скоріше за все, буду просити, щоб мене зняли з останнього етапу. Тому що з таким ходом потрібно реально дивитися на речі", - зазначила Білосюк.