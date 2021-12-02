Джима - у ТОП-20 спринту на Кубку світу в Естерсунді

Результати спринту в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.

На другому етапі Кубка світу в Естерсунді відбулася жіноча спринтерська гонка.

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка з 1 промахом прийшла 19-ю.

Кубок світу

Естерсунд, Швеція

Жінки

Другий етап

Спринт, 02 грудня

1. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0) 19:30.2

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1) +12.5

3. Ганна Сола (Білорусь, 0+1) +14.4

4. Дінара Алімбєкава (Білорусь, 0+0) +20.6

5. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+1) +24.2

6. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+1) +27.8

...

19. Юлія Джима (Україна, 0+1) +59.6

49. Дар'я Блашко (Україна 0+1) +1:50.7

60. Валентина Семеренко (Україна, 0+1) +2:04.9

66. Олена Білосюк (Україна, 0+2) +2:18.6

77. Віта Семеренко (Україна, 1+0) +2:31.9

У жіночій гонці переслідування візьмуть участь лише три біатлоністки: Юлія Джима, Дар'я Блашко та Валентина Семеренко.