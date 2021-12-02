Джима - у ТОП-20 спринту на Кубку світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.
На другому етапі Кубка світу в Естерсунді відбулася жіноча спринтерська гонка.
Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка з 1 промахом прийшла 19-ю.
Кубок світу
Естерсунд, Швеція
Жінки
Другий етап
Спринт, 02 грудня
1. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0) 19:30.2
2. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1) +12.5
3. Ганна Сола (Білорусь, 0+1) +14.4
4. Дінара Алімбєкава (Білорусь, 0+0) +20.6
5. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+1) +24.2
6. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+1) +27.8
...
19. Юлія Джима (Україна, 0+1) +59.6
49. Дар'я Блашко (Україна 0+1) +1:50.7
60. Валентина Семеренко (Україна, 0+1) +2:04.9
66. Олена Білосюк (Україна, 0+2) +2:18.6
77. Віта Семеренко (Україна, 1+0) +2:31.9
У жіночій гонці переслідування візьмуть участь лише три біатлоністки: Юлія Джима, Дар'я Блашко та Валентина Семеренко.