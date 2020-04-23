Чемпіонка світу завершила кар'єру через вагітність

Віткова чекає на дитину

Джерело - Чемпіон.

Чеська біатлоністка Вероніка Виткова завершила спортивну кар'єру і стане мамою.

Про це повідомляє IBU.

31-річна Віткова - чемпіонка світу 2015 року та бронзовий призер ЧС-2013 змішаній естафеті, срібний призер Сочі-2014 в змішаній естафеті, бронзовий призер ОІ-2018 в спринті.

У кар'єрі Віткової - 13 особистих подіумів на Кубку світу (1-4-8). Вона також є дворазовою чемпіонкою світу з літнього біатлону.

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