Чемпіонка світу завершила кар'єру через вагітність

Джерело - Чемпіон.
Чеська біатлоністка Вероніка Виткова завершила спортивну кар'єру і стане мамою.
Про це повідомляє IBU.
31-річна Віткова - чемпіонка світу 2015 року та бронзовий призер ЧС-2013 змішаній естафеті, срібний призер Сочі-2014 в змішаній естафеті, бронзовий призер ОІ-2018 в спринті.
У кар'єрі Віткової - 13 особистих подіумів на Кубку світу (1-4-8). Вона також є дворазовою чемпіонкою світу з літнього біатлону.
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It's hard to sum up such a great career in a few photos, but that's our way to say "thank you" to @verca.vitkova 🇨🇿 and, most of all, good luck for the new thrilling chapter of your life. Congratulations 🤰 you'll be a super mum! 🥰 ____________ 📷 Manzoni, @slavikpetrcom #retirement #biathlonfamily #goodbye #biathlon
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