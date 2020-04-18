Фуркад отримав Великий кришталевий глобус замість Бо

IBU переплутав трофеї при розсилці

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) помилково надіслав п'ятикратному олімпійському чемпіону Мартену Фуркаду Великий кришталевий глобус.

Про це француз розповів під час прямого ефіру в Instagram з Емільеном Жакеленом.

"Великий кришталевий глобус, який повинні були відправити Йоганнесу, прислали мені. А глобус за індивідуальні гонки прийшов йому. Я запропонував йому залишити трофей - він був не особливо проти", - розповів Фуркад.

Нагадаємо, Фуркад встановив унікальне досягнення.