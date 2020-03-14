Король пішов по-королівськи! Згадуємо кар'єру Мартена Фуркада

Джерело - Чемпіон.

14 березня, 2020 року назавжди увійде в історії світового біатлону. Саме у цей день, Мартен Фуркад провів свою останню гонку в кар'єрі.

Француз пішов по-королівськи, вигравши, без шансів для суперників, свою останню гонку. До 8-го Великого кришталевого глобусу (загальний зілік Кубку світу) Фуркаду не вистачило всього 2 очки в тоталі.

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Але, ніхто і ніщо не змогло затьмарити цей історичний день.

Згадуємо кар'єру Фуркада:

Також останню гонку в кар'єрі провела фінка Кайса Мякяряйнен, після чого розплакалась під час інтерв'ю.