Король пішов по-королівськи! Згадуємо кар'єру Мартена Фуркада

Джерело - Чемпіон.
14 березня, 2020 року назавжди увійде в історії світового біатлону. Саме у цей день, Мартен Фуркад провів свою останню гонку в кар'єрі.
Француз пішов по-королівськи, вигравши, без шансів для суперників, свою останню гонку. До 8-го Великого кришталевого глобусу (загальний зілік Кубку світу) Фуркаду не вистачило всього 2 очки в тоталі.
Також: Феноменальна кар'єра Фуркада в цифрах
Але, ніхто і ніщо не змогло затьмарити цей історичний день.
Згадуємо кар'єру Фуркада:
Також останню гонку в кар'єрі провела фінка Кайса Мякяряйнен, після чого розплакалась під час інтерв'ю.