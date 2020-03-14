Фінська біатлоністка Кайса Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри.

Про це розповіла сама біатлоністка у Instagram

"Я провела свої перші біатлонні тренування на цьому стадіоні в 2003 році, і сьогодні моя міжнародна кар'єра раптово завершиться тут. Не так, як я планувала, без глядачів, але це був не наш вибір.

Я нормально прийняла це рішення, хоча мене переповнюють емоції і цей сезон був складним. Але це не забере у мене всього того хорошого, що у мене було в біатлоні в минулому.

Сьогодні я буду насолоджуватися своєю останньою гонкою Кубка світу в кар'єрі з повним серцем, з моїми чудовими колегами. Це останнє переслідування зі мною, дівчата!

Коли Кубок світу повернеться в нормальне русло, я хотіла б мати можливість якимось чином ще раз зустрітися зі своїми фанатами", - розповіла Мякяряйнен.