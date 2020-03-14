 Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри | Біатлон | Champion.com.ua
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Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри

Сьогодні 16:56 273 0
Легендарна біатлоністка завершує кар'єру
Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри
#Мякяряйнен

Джерело - Чемпіон.

Фінська біатлоністка Кайса Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри.

Про це розповіла сама біатлоністка у Instagram

"Я провела свої перші біатлонні тренування на цьому стадіоні в 2003 році, і сьогодні моя міжнародна кар'єра раптово завершиться тут. Не так, як я планувала, без глядачів, але це був не наш вибір.

Я нормально прийняла це рішення, хоча мене переповнюють емоції і цей сезон був складним. Але це не забере у мене всього того хорошого, що у мене було в біатлоні в минулому.

Сьогодні я буду насолоджуватися своєю останньою гонкою Кубка світу в кар'єрі з повним серцем, з моїми чудовими колегами. Це останнє переслідування зі мною, дівчата!

Коли Кубок світу повернеться в нормальне русло, я хотіла б мати можливість якимось чином ще раз зустрітися зі своїми фанатами", - розповіла Мякяряйнен.

 
 
 
 
 
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I did my first biathlon trainings in this stadium 2003, and now, today my international biathlon career will suddenly end here. Not the way I wanted or planned, without any spectators, but we couldn't chooce this. I'm all fine with this decision even though it's emotional and this season has been difficult. But it's not taking away all the good things, what I've had with biathlon in past. Today I'll enjoy my last World Cup race with full heart, with all my wonderful colleagues. It's one last pursuit with me girls! 😘 When the World is back to normal, I wish I have a chance to meet my fans somehow once again. #careerend #thankyou

Публикация от Kaisa Mäkäräinen (@kaisamakarainen)

Нагадаємо, Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі.

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