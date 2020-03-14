Джерело - Чемпіон.

Перемігши в Гонці переслідування на 8 етапі Кубку світу, Мартен Фуркад завершив кар'єру.

Всього за кар'єру Фуркад здобув 83 перемоги в особистих гонках і 150 разів піднімався на п'єдестал Кубка світу.

Першу золоту медаль француз здобув рівно 10 років тому - 14 березня 2010 року. Це була також гонка переслідування на етапі Кубка світу в Контіолахті.

Відео дня: Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою

Фуркад є п'ятикратним олімпійським чемпіоном, семиразовим володарем Великого кришталевого глобусу та 13-разовим чемпіоном світу.

Нагадаємо, французькі біатлоністи оригінальним чином вшанували Мартена Фуркада.

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