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Феноменальна кар'єра Фуркада в цифрах

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Феноменальна кар'єра Фуркада в цифрах

Джерело - Чемпіон.

Перемігши в Гонці переслідування на 8 етапі Кубку світу, Мартен Фуркад завершив кар'єру.

Всього за кар'єру Фуркад здобув 83 перемоги в особистих гонках і 150 разів піднімався на п'єдестал Кубка світу.

Першу золоту медаль француз здобув рівно 10 років тому - 14 березня 2010 року. Це була також гонка переслідування на етапі Кубка світу в Контіолахті.

  Відео дня: Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою

Фуркад є п'ятикратним олімпійським чемпіоном, семиразовим володарем Великого кришталевого глобусу та 13-разовим чемпіоном світу.

Нагадаємо, французькі біатлоністи оригінальним чином вшанували Мартена Фуркада.

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