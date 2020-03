Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою

Легендарний француз Мартен Фуркад впевнено виграв Гонку переслідування на 12,5 км на 8 етапі Кубку світу в Контіолахті.

Ця гонка, як і перемога, стали останніми у легендарній кар'єрі француза.

He began his career with a pursuit win and ended it with one too! A great final victory for @martinfkde in the #KON20 men pursuit. Watch it again onhttps://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/bJGXh9jw89