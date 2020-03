Фінська ракета Кайса Мякяряйнен Гонкою переслідування у рідному Контіолахті завершила свою видатну кар'єру.

В останній гонці в житті легендарній спортменці не вистачило всього кількох секунд до подіуму - 4 сходинка.

Після пасьюту фінська команда вшанувала свою легенду, а сама Кайса розплакалася під час інтерв'ю.

I didn't expect it would happen here in my home stadium. It was a tearful Kaisa Makarainen who retired today at home in #KON20. Watch her final race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/MQKBM5hS0p