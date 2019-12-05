Кубок світу: де дивитися жіночу індивідуальну гонку в Естерсунді

Гонка відбудеться сьогодні о 17:20

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 грудня, у шведському Естерсунді жіночою індивідуальною гонкою продовжиться перший етап Кубка світу з біатлону.

Початок о 17:20.

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У цій гонці візьме участь 103 спортсменки. Україну будуть представляти 5 біатлоністок:

18. Валя Семеренко

43. Віта Семеренко

73. Дар'я Блашко

74. Юлія Джима

84. Анастасія Меркушина

Повний стартовий лист можна переглянути biathlonresults.com.

Дивитися індивідуальну гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Відзначимо, що на першому етапі Кубка світу в Естерсунді вже відбулися одиночна змішана естафета, змішана естафета, чоловічий і жіночий спринти та чоловіча індивідуальна гонка.