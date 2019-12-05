Кубок світу: де дивитися жіночу індивідуальну гонку в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 грудня, у шведському Естерсунді жіночою індивідуальною гонкою продовжиться перший етап Кубка світу з біатлону.
Початок о 17:20.
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У цій гонці візьме участь 103 спортсменки. Україну будуть представляти 5 біатлоністок:
18. Валя Семеренко
43. Віта Семеренко
73. Дар'я Блашко
74. Юлія Джима
84. Анастасія Меркушина
Повний стартовий лист можна переглянути biathlonresults.com.
Дивитися індивідуальну гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.
Відзначимо, що на першому етапі Кубка світу в Естерсунді вже відбулися одиночна змішана естафета, змішана естафета, чоловічий і жіночий спринти та чоловіча індивідуальна гонка.