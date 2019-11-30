Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу

Успішно українці стартували на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 листопада, у шведському Естерсунді стартував новий сезон Кубка світу з біатлону.

Першою гонкою була одиночна змішана естафета Україну в ній представляли Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. Відзначимо, що в одиничній змішаній естафеті виступає по одній жінці та чоловіку, які біжать по два етапи - по черзі через один. На 5 мішеней спортсмену надається 8 патронів. У разі не закриття всіх мішеней спортсмен біжить штрафне коло довжиною 75 метрів за кожну не закриту мішень (у класичній естафеті коло у двічі довше - 150 метрів).

На першому етапі Анастасія Меркушина відмінно відпрацювала і на першій передачі вона була першою. Артем Тищенко на першій стрільбі теж вибив всі мішені, втримуючи лідерство і випереджуючи суперників на півхвилини і більше. На другій стрільбі Артем використав один запасний патрон на останній мішені. Німеччина скоротила відставання на 5 секунд, але все ж після другого етапу Україна мала перевагу у 28,5 секунд.

На першій стрільбі на третьому етапі Меркушина і німкеня Пройс використали по одному додатковому патрону і відстань у 28 секунд між командами збереглася. Але, на жаль, Меркушина провалила стрільбу на стійці (настріляла аж три кола) і Україна з першого місця опустилася на 6-е місце. І більше однієї хвилини відставання від лідера.

Тищенко у на першій стрільбі на четвертому етапі відпрацював чисто. На стійці Артем використав один запасний патрон і у трійку найкращих увійти не вдалося. Україна посіла 4 місце. Перемогу у гонці здобула Швеція. Другою і третьою відповідно були Німеччина і Норвегія.

Нагадаємо, що у минулому сезоні на першому етапі Кубка Світу Меркушина разом з Підручним посіли 5-е місце. На цьому етапі Підручний через травму не міг допомогти збірній України.

Кубок Світу. Естерсунд

Перший етап, 30 листопада

Одиночна змішана естафета

1.Швеція (2+11) 36:42,1

2. Німеччина (1+9) +18,1

3. Норвегія (1+16) +40,1

4. Україна (3+6) +56,9

5. Естонія (1+8) +1:01,6

6. США (1+16) +1:17,0

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.