Інші українки опинилися поза межами ТОП-20

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, у шведському Естерсунді на першому етапі Кубка світу з біатлону відбулася жіноча спринтерська гонка.

За Україну в цій гонці бігли: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Надія Бєлкіна.

Найкраще з усіх виступила Віта Семеренко, яка замкнула ТОП-10 з одним неточним пострілом.

Також по одній хибі зробила Валентина Семеренко і Дар'я Блашко, однак за ходом вони сильно програвали, тому посіли 24 та 42 позицію відповідно.

Анастасія Меркушина разом з Надією Бєлкіною не влучили у мішень двічі, тому не змогли поборотися навіть за очкову зону - 49 та 66 позиції відповідно.

Нагадаємо, Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті.