Команда України провалила змішану естафету на етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 листопада, у шведському Естерсунді стартував новий сезон Кубка світу з біатлону.

Перемогу у змішаній естафеті здобула команда Італії. Збірна України у складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка посіла лише 15 місце.

Результати змішаної естафети:

1. Італія (0+9) 1:05:56,1

2. Норвегія Норвегія (0+15) +4,1

3. Швеція Швеція (0+11) +59,9

4. Росія (1+13) +1:44,9

5. Австрія (1+10) +1:53,6

6. Швейцарія (1+15) +1:55,5

...

15. Україна Україна (2+12) +3:52,3

Нагадаємо, Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу.

Також, Підгрушна здобула срібло у спринті на Кубку IBU.