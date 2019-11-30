Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 листопада, у шведському Естерсунді стартував новий сезон Кубка світу з біатлону.
Перемогу у змішаній естафеті здобула команда Італії. Збірна України у складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка посіла лише 15 місце.
Результати змішаної естафети:
1. Італія (0+9) 1:05:56,1
2. Норвегія Норвегія (0+15) +4,1
3. Швеція Швеція (0+11) +59,9
4. Росія (1+13) +1:44,9
5. Австрія (1+10) +1:53,6
6. Швейцарія (1+15) +1:55,5
...
15. Україна Україна (2+12) +3:52,3
Нагадаємо, Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу.
Також, Підгрушна здобула срібло у спринті на Кубку IBU.