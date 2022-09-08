Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці

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#Євробаскет-2022

Джерело - Чемпіон.

1-18 вересня у чотирьох країнах Європи відбувається чемпіонат Старого Світу з баскетболу. 

Матчі відбуваються у Тбілісі (Грузія), Празі (Чехія), Мілані (Італія), Кельні та Берліні (Німеччина).

24 учасники турніру поділені на чотири групи по шість команд. У кожній групі всі суперники гратимуть один з одним по одному разу.

У плей-оф турніру виходять по чотири найкращі команди з кожної групи. Усі секстети грають свої матчі в одному певному місті, яке приймає чемпіонат Європи.

Календар матчів:

Група А (матчі відбуваються у Тбілісі)

Учасники: Іспанія, Чорногорія, Туреччина, Грузія, Бельгія, Болгарія

1 вересня

14:30. Іспанія – Болгарія 114:87

17:15. Туреччина – Чорногорія 72:68

20:00. Бельгія – Грузія 79:76

3 вересня

14:30. Чорногорія – Бельгія 76:70

17:15. Болгарія – Туреччина 87:101

20:00. Грузія – Іспанія 64:90

4 вересня

14:30. Болгарія – Чорногорія 81:91

17:15. Іспанія – Бельгія 73:83

20:00. Туреччина – Грузія 83:88

6 вересня

14:30. Бельгія – Туреччина 63:78

17:15. Чорногорія – Іспанія 65:82

20:00. Грузія – Болгарія 80:92

7 вересня

14:30, Туреччина – Іспанія 69:72

17:15, Болгарія – Бельгія 80:89

20:00, Грузія – Чорногорія 73:81

Група В (матчі відбуваються у Кельні)

Учасники: Франція, Литва, Словенія, Німеччина, Боснія та Герцеговина, Угорщина

1 вересня

15:30. Боснія та Герцеговина – Угорщина 95:85

17:15. Словенія – Литва 92:85

21:30. Франція – Німеччина 63:76

3 вересня

15:30. Німеччина – Боснія та Герцеговина 92:82

17:15. Литва – Франція 73:77

21:30. Угорщина – Словенія 88:103

4 вересня

15:30. Литва – Німеччина 107:109

17:15. Словенія – Боснія та Герцеговина 93:97

21:30. Франція – Угорщина 78:74

6 вересня

15:30. Боснія та Герцеговина – Франція 68:81

17:15. Угорщина – Литва 64:87

21:30. Німеччина – Словенія 80:88

7 вересня

15:30. Литва – Боснія та Герцеговина 87:70

17:15. Франція – Словенія 82:88

21:30. Угорщина – Німеччина 71:106

Група С (матчі відбуваються у Мілані)

Учасники: Греція, Італія, Хорватія, Україна, Велика Британія, Естонія

2 вересня

15:15. Україна – Велика Британія 90:61

18:00. Хорватія – Греція 85:89

22:00. Італія – Естонія 83:62

3 вересня

15:15. Велика Британія – Хорватія 65:86

18:00. Естонія – Україна 73:74

22:00. Греція - Італія 85:81

5 вересня

15:15 Хорватія – Естонія 73:70

17:00. Велика Британія – Греція 77:93

22:00. Україна – Італія 84:73

6 вересня

15:15. Естонія – Велика Британія 94:62

18:00. Греція – Україна 99:79

22:00. Італія – Хорватія 81:76

8 вересня

15:15. Хорватія – Україна 90:85

18:00. Естонія – Греція

22:00. Велика Британія – Італія

Група D (матчі відбуваються у Празі)

Учасники: Сербія, Чехія, Польща, Фінляндія, Ізраїль, Нідерланди

2 вересня

15:00. Ізраїль – Фінляндія 89:87

18:30. Польща – Чехія 99:84

22:00. Сербія – Нідерланди 100:76

3 вересня

15:00. Фінляндія – Польща 89:59

18:30. Чехія – Сербія 68:81

22:00. Нідерланди – Ізраїль 67:74

5 вересня

15:00. Польща – Ізраїль 85:76

18:30. Чехія – Нідерланди 88:80

22:00. Сербія – Фінляндія 100:70

6 вересня

15:00. Нідерланди – Польща 69:75

18:30. Фінляндія – Чехія 98:88

22:00. Ізраїль – Сербія 78:89

8 вересня

15:00. Фінляндія – Нідерланди 88:67

18:30. Чехія – Ізраїль

22:00. Сербія – Польща

Плей-оф (всі матчі відбудуться у Берліні)

*буква означає групу, цифра – підсумкове місце у групі

10 вересня

Німеччина – Чорногорія (1/8 фіналу №1)

Іспанія – Литва (1/8 фіналу №2)

Словенія – Бельгія (1/8 фіналу №3)

Туреччина – Франція (1/8 фіналу №4)

11 вересня

С1 – D4 (1/8 фіналу №5)

D2 – C3 (1/8 фіналу №6)

C2 – D3 (1/8 фіналу №7)

D1 – C4 (1/8 фіналу №8)

13 вересня

Переможець 1/8 фіналу №1 - Переможець 1/8 фіналу №5, (Чвертьфінал №1)

Переможець 1/8 фіналу №2 - Переможець 1/8 фіналу №6, (Чвертьфінал №2)

14 вересня

Переможець 1/8 фіналу №3 - Переможець 1/8 фіналу №7, (Чвертьфінал №3)

Переможець 1/8 фіналу №4 - Переможець 1/8 фіналу №8, (Чвертьфінал №4)

16 вересня

Переможець чвертьфіналу №1 - Переможець чвертьфіналу №2 (півфінал №1)

Переможець чвертьфіналу №3 - Переможець чвертьфіналу №4 (півфінал №2)

18 вересня

Той, хто програв півфінал №1 – Той, хто програв півфінал №2, (матч за третє місце)

Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2 (Фінал)

Раніше визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022.

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