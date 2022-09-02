Збірна України розгромила Велику Британію на старті Євробаскету-2022

Найрезультативнішим у складі "синьо-жовтих" став Святослав Михайлюк.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України розпочала виступи на Євробаскеті-2022 з матчу проти Великої Британії.

Українська команда здобула перемогу з рахунком 90:61.

Найкращу результативність у складі України показав Святослав Михайлюк. Захисник вийшов на майданчик у складі стартової п'ятірки й набрав 17 очок, реалізувавши п'ять дальніх кидків.

Євробаскет-2022

Перший тур, 02 вересня

Україна - Велика Британія - 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17)

Україна: Михайлюк (17 + 5 підбирань + 4 асисти + 3 перехоплення), Лень (13 + 6 підбирань + 2 блоки), Близнюк (10), Сидоров (10), Лукашов (8 + 5 асистів), Пустовий (8 + 5 підбирань + 2 блоки)