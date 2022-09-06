Збірна України поступилась Греції у 4 турі Євробаскету

Джерело - Чемпіон.
Збірна України поступилась Греції у четвертому турі Євробаскету-2022.
Матч завершився з рахунком 99:79 на користь греків.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Янніс Адетокумбо, який набрав 41 очок.
В українців найрезультативнішими стали Санон та Михайлюк – по 16 очок.
Євробаскет-2022
4 тур, 6 вересня
Греція - Україна 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22)
Нагадаємо, що у першому турі українські баскетболісти переграли Велику Британію, а в другому з труднощами здолали Естонію, у третьому переграли Італію.