Головне
РБ Лейпциг - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:44 1793
Збірна України поступилась Греції у 4 турі Євробаскету
Сьогодні 19:59 351
Кравець - гравець Ворскли
Сьогодні 18:28 308
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 17:22 5864
Зоря підписала ексгравця Шахтаря
Сьогодні 17:12 413
РБ Лейпциг - Шахтар: онлайн трансляція
Сьогодні 14:42 3294
Збірна України вперше в історії потрапила у ТОП-15 світового рейтингу
Сьогодні 13:59 628
РБ Лейпциг - Шахтар: невтішний прогноз букмекерів
Сьогодні 11:58 800
Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:48 4456
Шахтар прийме РБ Лейпциг, ПСЖ зіграє з Ювентусом: розклад матчів 1 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:33 638
Прямі трансляції

Збірна України поступилась Греції у 4 турі Євробаскету

Сьогодні 19:59 351 0
Перша поразка українців на турнірі
Збірна України поступилась Греції у 4 турі Євробаскету

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилась Греції у четвертому турі Євробаскету-2022.

Матч завершився з рахунком 99:79 на користь греків.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Янніс Адетокумбо, який  набрав 41 очок.

В українців найрезультативнішими стали Санон та Михайлюк – по 16 очок.

Євробаскет-2022
4 тур, 6 вересня

Греція - Україна 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22)

Нагадаємо, що у першому турі українські баскетболісти переграли Велику Британію, а в другому з труднощами здолали Естонію, у третьому переграли Італію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 4456
РБ Лейпциг - Шахтар: онлайн трансляція РБ Лейпциг - Шахтар: онлайн трансляція 3294
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 27159 1
Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету 2520
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 5864
Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок 8470
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 50164
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 40614
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6304
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 96242
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 43680 1
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 185486