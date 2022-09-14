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Словенія з Дончичем поступилась Польщі у чвертьфіналі Євробаскету-2022

Вчора 23:28 185 0
Польща зіграє у півфіналі турніру
Словенія з Дончичем поступилась Польщі у чвертьфіналі Євробаскету-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі Євробаскету-2022 збірна Польщі перемогла Словенію.

Матч завершився з рахунком 90:87 на користь поляків.

Актуально: Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Плеймейкер Далласа та збірної Словенії Лука Дончич достроково покинув майданчик у матчі з Польщею. Словенець зробив 5 фолів та завершив гру за 3,02 хвилини до кінця. За 27:55 хвилин Дончич набрав 14 очок, 9 підборів та 7 перехоплень.

Євробаскет-2022

1/4 фіналу, 14 вересня

Словенія - Польща 87:90 (26:29, 13:29, 24:6, 24:26)

Раніше Франція перемогла Італію.

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