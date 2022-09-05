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Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету

Вчора 23:52 267 0
Українці несподівано переграли господарів турніру
Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету
#Євробаскет-2022, #Збірна України з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру Євробаскету-2022 збірна України святкувала перемогу над Італією.

Українська команда здобула перемогу з рахунком 84:73 і гарантувала собі вихід до плей-оф турніру.

Завтра, 6 вересня, Україна зіграє з Грецією. У цьому матчі визначиться переможець групи.

Євробаскет-2022
3 тур, 5 вересня

Італія - Україна 73:84 (21:16, 21:22, 15:19, 16:27)

Найрезультативнішим у складі збірної України став Святослав Михайлюк, який набрав 25 очок.

Нагадаємо, що у першому турі українські баскетболісти переграли Велику Британію, а в другому з труднощами здолали Естонію.

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