Збірна України з труднощами здолала Естонію на Євробаскеті-2022

Весь матч наздоганяючи суперника, українці мінімально перемогли

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Євробаскету-2022 збірна України святкувала перемогу над Естонією.

Українська команда здобула перемогу з рахунком 74:73.

Нагадаємо, що у першому турі українські баскетболісти переграли Велику Британію.

Дві перемоги в двох матчах над конкурентами за вихід в плей-оф роблять саме Україну фаворитом на вихід в чвертьфінал з групи. Далі у команди Айнарса Багатскіса заслужений вихідний, після чого в понеділок, 5 вересня, нас чекає поєдинок проти господарів групи - збірної Італії.

Євробаскет-2022

2 тур, 3 вересня

Естонія - Україна 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18)