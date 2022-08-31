Визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022

2 вересня збірна України розпочне свій шлях на Євробаскеті-2022

Джерело - ФБУ.

2 вересня чоловіча збірна України стартує у фінальній частині Євробаскету-2022.

Айнарс Багатскіс визначився зі складом на чемпіонат Європи. Україну на турнірі представлять 12 гравців.

Склад збірної України:

Денис Лукашов

Віталій Зотов

Ілля Сидоров

Іссуф Санон

Святослав Михайлюк

Іван Ткаченко

Богдан Близнюк

В’ячеслав Бобров

Володимир Герун

Олексій Лень

Артем Пустовий

Дмитро Скапінцев

У рамках групи С Україна зіграє проти збірної Італії, Греції, Хорватії, Естонії та Великої Британії.