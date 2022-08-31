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Визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022

Сьогодні 10:10 282 0
2 вересня збірна України розпочне свій шлях на Євробаскеті-2022
Визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022
#Євробаскет-2022, #Збірна України з баскетболу

Джерело - ФБУ.

2 вересня чоловіча збірна України стартує у фінальній частині Євробаскету-2022.

Айнарс Багатскіс визначився зі складом на чемпіонат Європи. Україну на турнірі представлять 12 гравців.

Склад збірної України:

Денис Лукашов
Віталій Зотов
Ілля Сидоров
Іссуф Санон
Святослав Михайлюк
Іван Ткаченко
Богдан Близнюк
В’ячеслав Бобров
Володимир Герун
Олексій Лень
Артем Пустовий
Дмитро Скапінцев

У рамках групи С Україна зіграє проти збірної Італії, Греції, Хорватії, Естонії та Великої Британії.

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