Визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022

Джерело - ФБУ.
2 вересня чоловіча збірна України стартує у фінальній частині Євробаскету-2022.
Айнарс Багатскіс визначився зі складом на чемпіонат Європи. Україну на турнірі представлять 12 гравців.
Склад збірної України:
Денис Лукашов
Віталій Зотов
Ілля Сидоров
Іссуф Санон
Святослав Михайлюк
Іван Ткаченко
Богдан Близнюк
В’ячеслав Бобров
Володимир Герун
Олексій Лень
Артем Пустовий
Дмитро Скапінцев
У рамках групи С Україна зіграє проти збірної Італії, Греції, Хорватії, Естонії та Великої Британії.