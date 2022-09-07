Євробаскет-2022: календар, результати матчів

Джерело - Чемпіон.
1-18 вересня у чотирьох країнах Європи відбувається чемпіонат Старого Світу з баскетболу.
Матчі відбуваються у Тбілісі (Грузія), Празі (Чехія), Мілані (Італія), Кельні та Берліні (Німеччина).
24 учасники турніру поділені на чотири групи по шість команд. У кожній групі всі суперники гратимуть один з одним по одному разу.
У плей-оф турніру виходять по чотири найкращі команди з кожної групи. Усі секстети грають свої матчі в одному певному місті, яке приймає чемпіонат Європи.
Календар матчів:
Група А (матчі відбуваються у Тбілісі)
Учасники: Іспанія, Чорногорія, Туреччина, Грузія, Бельгія, Болгарія
1 вересня
14:30. Іспанія – Болгарія 114:87
17:15. Туреччина – Чорногорія 72:68
20:00. Бельгія – Грузія 79:76
3 вересня
14:30. Чорногорія – Бельгія 76:70
17:15. Болгарія – Туреччина 87:101
20:00. Грузія – Іспанія 64:90
4 вересня
14:30. Болгарія – Чорногорія 81:91
17:15. Іспанія – Бельгія 73:83
20:00. Туреччина – Грузія 83:88
6 вересня
14:30. Бельгія – Туреччина 63:78
17:15. Чорногорія – Іспанія 65:82
20:00. Грузія – Болгарія 80:92
7 вересня
14:30, Туреччина – Іспанія
17:15, Болгарія – Бельгія
20:00, Грузія – Чорногорія
Група В (матчі відбуваються у Кельні)
Учасники: Франція, Литва, Словенія, Німеччина, Боснія та Герцеговина, Угорщина
1 вересня
15:30. Боснія та Герцеговина – Угорщина 95:85
17:15. Словенія – Литва 92:85
21:30. Франція – Німеччина 63:76
3 вересня
15:30. Німеччина – Боснія та Герцеговина 92:82
17:15. Литва – Франція 73:77
21:30. Угорщина – Словенія 88:103
4 вересня
15:30. Литва – Німеччина 107:109
17:15. Словенія – Боснія та Герцеговина 93:97
21:30. Франція – Угорщина 78:74
6 вересня
15:30. Боснія та Герцеговина – Франція 68:81
17:15. Угорщина – Литва 64:87
21:30. Німеччина – Словенія 80:88
7 вересня
15:30. Литва – Боснія та Герцеговина
17:15. Франція – Словенія
21:30. Угорщина – Німеччина
Група С (матчі відбуваються у Мілані)
Учасники: Греція, Італія, Хорватія, Україна, Велика Британія, Естонія
2 вересня
15:15. Україна – Велика Британія 90:61
18:00. Хорватія – Греція 85:89
22:00. Італія – Естонія 83:62
3 вересня
15:15. Велика Британія – Хорватія 65:86
18:00. Естонія – Україна 73:74
22:00. Греція - Італія 85:81
5 вересня
15:15 Хорватія – Естонія 73:70
17:00. Велика Британія – Греція 77:93
22:00. Україна – Італія 84:73
6 вересня
15:15. Естонія – Велика Британія 94:62
18:00. Греція – Україна 99:79
22:00. Італія – Хорватія 81:76
8 вересня
15:15. Хорватія – Україна
18:00. Естонія – Греція
22:00. Велика Британія – Італія
Група D (матчі відбуваються у Празі)
Учасники: Сербія, Чехія, Польща, Фінляндія, Ізраїль, Нідерланди
2 вересня
15:00. Ізраїль – Фінляндія 89:87
18:30. Польща – Чехія 99:84
22:00. Сербія – Нідерланди 100:76
3 вересня
15:00. Фінляндія – Польща 89:59
18:30. Чехія – Сербія 68:81
22:00. Нідерланди – Ізраїль 67:74
5 вересня
15:00. Польща – Ізраїль 85:76
18:30. Чехія – Нідерланди 88:80
22:00. Сербія – Фінляндія 100:70
6 вересня
15:00. Нідерланди – Польща 69:75
18:30. Фінляндія – Чехія 98:88
22:00. Ізраїль – Сербія 78:89
8 вересня
15:00. Фінляндія – Нідерланди
18:30. Чехія – Ізраїль
22:00. Сербія – Польща
Плей-оф (всі матчі відбудуться у Берліні)
*буква означає групу, цифра – підсумкове місце у групі
10 вересня
B2 – A3 (1/8 фіналу №1)
A1 – B4 (1/8 фіналу №2)
B1 – A4 (1/8 фіналу №3)
A2 – B3 (1/8 фіналу №4)
11 вересня
С1 – D4 (1/8 фіналу №5)
D2 – C3 (1/8 фіналу №6)
C2 – D3 (1/8 фіналу №7)
D1 – C4 (1/8 фіналу №8)
13 вересня
Переможець 1/8 фіналу №1 - Переможець 1/8 фіналу №5, (Чвертьфінал №1)
Переможець 1/8 фіналу №2 - Переможець 1/8 фіналу №6, (Чвертьфінал №2)
14 вересня
Переможець 1/8 фіналу №3 - Переможець 1/8 фіналу №7, (Чвертьфінал №3)
Переможець 1/8 фіналу №4 - Переможець 1/8 фіналу №8, (Чвертьфінал №4)
16 вересня
Переможець чвертьфіналу №1 - Переможець чвертьфіналу №2 (півфінал №1)
Переможець чвертьфіналу №3 - Переможець чвертьфіналу №4 (півфінал №2)
18 вересня
Той, хто програв півфінал №1 – Той, хто програв півфінал №2, (матч за третє місце)
Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2 (Фінал)
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