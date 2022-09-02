Головне
Збірна України обіграла Пуерто-Рико та вийшла у плей-оф ЧС-2022
31.08.2022 23:23 1538
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 08:17 867
Усик - найкращий боксер серпня за версією WBA
Вчора 23:11 289
Президент Аталанти прийняв рішення щодо майбутнього Маліновського
Вчора 20:56 1688
Костюк поступилась Азаренко у другому колі US Open-2022
Вчора 19:38 547 1
Печерський суд заборонив УПЛ та УАФ знімати очки з клубів
Вчора 15:26 537
Адміністратора збірної України підозрюють у відмиванні 130 млн грн
Вчора 13:42 1677
Шахтар оголосив про підписання Шведа
Вчора 10:26 808
Збірна України у плей-оф чемпіонату світу зіграє з Нідерландами
Вчора 08:32 1833
Ліверпуль вирвав перемогу у Ньюкасла, Арсенал переграв Астон Віллу. Результати 5 туру АПЛ
31.08.2022 23:59 2018
Прямі трансляції

Євробаскет-2022: календар, результати матчів

Сьогодні 08:17 867 0
Збірна України грає у групі С
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
#Євробаскет-2022

Джерело - Чемпіон.

1-18 вересня у чотирьох країнах Європи відбувається чемпіонат Старого Світу з баскетболу. 

Матчі відбуваються у Тбілісі (Грузія), Празі (Чехія), Мілані (Італія), Кельні та Берліні (Німеччина).

24 учасники турніру поділені на чотири групи по шість команд. У кожній групі всі суперники гратимуть один з одним по одному разу.

У плей-оф турніру виходять по чотири найкращі команди з кожної групи. Усі секстети грають свої матчі в одному певному місті, яке приймає чемпіонат Європи.

Календар матчів:

Група А (матчі відбуваються у Тбілісі)

Учасники: Іспанія, Чорногорія, Туреччина, Грузія, Бельгія, Болгарія

1 вересня

14:30. Іспанія – Болгарія 114:87

17:15. Туреччина – Чорногорія 72:68

20:00. Бельгія – Грузія 79:76

3 вересня

14:30. Чорногорія – Бельгія

17:15. Болгарія – Туреччина

20:00. Грузія – Іспанія

4 вересня

14:30. Болгарія – Чорногорія

17:15. Іспанія – Бельгія

20:00. Туреччина – Грузія

6 вересня

14:30. Бельгія – Туреччина

17:15. Чорногорія – Іспанія

20:00. Грузія – Болгарія

7 вересня

14:30, Туреччина – Іспанія

17:15, Болгарія – Бельгія

20:00, Грузія – Чорногорія

Група В (матчі відбуваються у Кельні)

Учасники: Франція, Литва, Словенія, Німеччина, Боснія та Герцеговина, Угорщина

1 вересня

15:30. Боснія та Герцеговина – Угорщина 95:85

17:15. Словенія – Литва 92:85

21:30. Франція – Німеччина 63:76

3 вересня

15:30. Німеччина – Боснія та Герцеговина

17:15. Литва – Франція

21:30. Угорщина – Словенія

4 вересня

15:30. Литва – Німеччина

17:15. Словенія – Боснія та Герцеговина

21:30. Франція – Угорщина

6 вересня

15:30. Боснія та Герцеговина – Франція

17:15. Угорщина – Литва

21:30. Німеччина – Словенія

7 вересня

15:30. Литва – Боснія та Герцеговина

17:15. Франція – Словенія

21:30. Угорщина – Німеччина

Група С (матчі відбуваються у Мілані)

Учасники: Греція, Італія, Хорватія, Україна, Велика Британія, Естонія

2 вересня

15:15. Україна – Велика Британія

17:00. Хорватія – Греція

22:00. Італія – Естонія

3 вересня

15:15. Велика Британія – Хорватія

17:00. Естонія – Україна

22:00. Греція - Італія

5 вересня

15:15 Хорватія – Естонія

17:00. Велика Британія – Греція

22:00. Україна – Італія

6 вересня

15:15. Естонія – Велика Британія

17:00. Греція – Україна

22:00. Італія – Хорватія

8 вересня

15:15. Хорватія – Україна

17:00. Естонія – Греція

22:00. Велика Британія – Італія

Група D (матчі відбуваються у Празі)

Учасники: Сербія, Чехія, Польща, Фінляндія, Ізраїль, Нідерланди

2 вересня

15:00. Ізраїль – Фінляндія

18:30. Польща – Чехія

22:00. Сербія – Нідерланди

3 вересня

15:00. Фінляндія – Польща

18:30. Чехія – Сербія

22:00. Нідерланди – Ізраїль

5 вересня

15:00. Польща – Ізраїль

18:30. Чехія – Нідерланди

22:00. Сербія – Фінляндія

6 вересня

15:00. Нідерланди – Польща

18:30. Фінляндія – Чехія

22:00. Ізраїль – Сербія

8 вересня

15:00. Фінляндія – Нідерланди

18:30. Чехія – Ізраїль

22:00. Сербія – Польща

Плей-оф (всі матчі відбудуться у Берліні)

*буква означає групу, цифра – підсумкове місце у групі

10 вересня

B2 – A3 (1/8 фіналу №1)

A1 – B4 (1/8 фіналу №2)

B1 – A4 (1/8 фіналу №3)

A2 – B3 (1/8 фіналу №4)

11 вересня

С1 – D4 (1/8 фіналу №5)

D2 – C3 (1/8 фіналу №6)

C2 – D3 (1/8 фіналу №7)

D1 – C4 (1/8 фіналу №8)

13 вересня

Переможець 1/8 фіналу №1 - Переможець 1/8 фіналу №5, (Чвертьфінал №1)

Переможець 1/8 фіналу №2 - Переможець 1/8 фіналу №6, (Чвертьфінал №2)

14 вересня

Переможець 1/8 фіналу №3 - Переможець 1/8 фіналу №7, (Чвертьфінал №3)

Переможець 1/8 фіналу №4 - Переможець 1/8 фіналу №8, (Чвертьфінал №4)

16 вересня

Переможець чвертьфіналу №1 - Переможець чвертьфіналу №2 (півфінал №1)

Переможець чвертьфіналу №3 - Переможець чвертьфіналу №4 (півфінал №2)

18 вересня

Той, хто програв півфінал №1 – Той, хто програв півфінал №2, (матч за третє місце)

Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2 (Фінал)

Раніше визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо має одну пропозицію щодо трансферу Циганкова Динамо має одну пропозицію щодо трансферу Циганкова 2057
Президент Аталанти прийняв рішення щодо майбутнього Маліновського Президент Аталанти прийняв рішення щодо майбутнього Маліновського 1688
Голанд встановив рекорд за кількістю голів в АПЛ у перших 5 турах Голанд встановив рекорд за кількістю голів в АПЛ у перших 5 турах 1734
Збірна України у плей-оф чемпіонату світу зіграє з Нідерландами Збірна України у плей-оф чемпіонату світу зіграє з Нідерландами 1833
Гірн: Ф'юрі не погодиться на бій з Усиком Гірн: Ф'юрі не погодиться на бій з Усиком 2390
Морозюк став гравцем клубу російського блогера Красави Морозюк став гравцем клубу російського блогера Красави 1749
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 83440
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20992
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 45428
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 97389
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 35604
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 107970