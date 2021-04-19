Визначено символічну п`ятірку та MVP Суперліги тижня

Минулого ігрового тижня з 13 по 18 квітня команди зіграли 14 матчів

Джерело - ФБУ.

За підсумками матчів четвертого кола регулярного чемпіонату Суперліги визначено символічну п`ятірку та MVP.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

До вашої уваги символічна п`ятірка за підсумками цих поєдинків

Гейб Дево (Будівельник, 3 матчі) - 27.0 очок, 5.3 підбирання, 3.7 передачі (РЕ 30.7)

Омар Калхун (Тернопіль, 1 матч) - 28 очок, 5 передач, 3 підбирання (РЕ 28.0)

В’ячеслав Петров (Прометей, 3 матчі) - 14.0 очок, 6.7 підбирання, 3.0 передачі (РЕ 19.3)

Ігор Чумаков (Харківські Соколи, 2 матчі) - 21.5 очка, 7.0 підбирання (РЕ 21.5)

Дмитро Тихонов (Запоріжжя, 3 матчі) - 12.0 очок, 7.3 підбирання (РЕ 18.0)

MVP тижня визнано захисника Будівельника Гейба Дево, потужна гра якого допомогла киянам вибороти три перемоги за шість днів - проти Хіміка (98:80), Одеси (91:65) та Черкаських Мавп (99:83).

У матчі проти Хіміка Дево став найкращим та встановив два рекорди сезону в чемпіонаті: за результативністю - 40 очок, та за ефективністю - 45.