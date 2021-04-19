Визначено символічну п`ятірку та MVP Суперліги тижня

Джерело - ФБУ.
За підсумками матчів четвертого кола регулярного чемпіонату Суперліги визначено символічну п`ятірку та MVP.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
До вашої уваги символічна п`ятірка за підсумками цих поєдинків
Гейб Дево (Будівельник, 3 матчі) - 27.0 очок, 5.3 підбирання, 3.7 передачі (РЕ 30.7)
Омар Калхун (Тернопіль, 1 матч) - 28 очок, 5 передач, 3 підбирання (РЕ 28.0)
В’ячеслав Петров (Прометей, 3 матчі) - 14.0 очок, 6.7 підбирання, 3.0 передачі (РЕ 19.3)
Ігор Чумаков (Харківські Соколи, 2 матчі) - 21.5 очка, 7.0 підбирання (РЕ 21.5)
Дмитро Тихонов (Запоріжжя, 3 матчі) - 12.0 очок, 7.3 підбирання (РЕ 18.0)
MVP тижня визнано захисника Будівельника Гейба Дево, потужна гра якого допомогла киянам вибороти три перемоги за шість днів - проти Хіміка (98:80), Одеси (91:65) та Черкаських Мавп (99:83).
У матчі проти Хіміка Дево став найкращим та встановив два рекорди сезону в чемпіонаті: за результативністю - 40 очок, та за ефективністю - 45.