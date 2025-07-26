Нурмагомедов програв Мітчеллу на турнірі UFC on ABC

У межах попереднього карду турніру UFC on ABC американець Брайс Мітчелл (18-3) виявився сильнішим за росіянина Саїда Нурмагомедова (18-5).

Бій легшої вагової категорії (до 61,2 кг) завершився одноголосним рішенням суддів, хоч і з мінімальною перевагою – 29:28.

Обидва бійці виходили в октагон після поразок, Мітчелл у квітні в напівлегкій ваговій категорії програв Жану Сілві задушливим прийомом у 2 раунді, а Нурмагомедов поступився в лютому Вінісіусу Олівейрі за очками.

Зауважимо, що Саїд не є братом колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, а просто має однакові з ним прізвища. Попри це дагестанець представляє бійцівський клуб Ахмат з Чеченської Республіки.

Попереду на шоу відбудеться основний кард, у якому зокрема битиметься і колишній українець Микита Крилов, який публічно оголосив про зміну громадянства на російське.