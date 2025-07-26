Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Нурмагомедов програв Мітчеллу на турнірі UFC on ABC

Станіслав Лисак — 26 липня 2025, 22:28
Нурмагомедов програв Мітчеллу на турнірі UFC on ABC
Брайс Мітчел у соцмережі X

У межах попереднього карду турніру UFC on ABC американець Брайс Мітчелл (18-3) виявився сильнішим за росіянина Саїда Нурмагомедова (18-5).

Бій легшої вагової категорії (до 61,2 кг) завершився одноголосним рішенням суддів, хоч і з мінімальною перевагою – 29:28.

Обидва бійці виходили в октагон після поразок, Мітчелл у квітні в напівлегкій ваговій категорії програв Жану Сілві задушливим прийомом у 2 раунді, а Нурмагомедов поступився в лютому Вінісіусу Олівейрі за очками.

Зауважимо, що Саїд не є братом колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, а просто має однакові з ним прізвища. Попри це дагестанець представляє бійцівський клуб Ахмат з Чеченської Республіки.

Попереду на шоу відбудеться основний кард, у якому зокрема битиметься і колишній українець Микита Крилов, який публічно оголосив про зміну громадянства на російське.

Читайте також :
Відео Фото Українці в UFC: хто представляв нашу націю і чому все так погано
UFC Саїд Нурмагомедов

UFC

Він як гігантський Ломаченко, – Роган назвав Усика одним з найкращих в історії
Зраджує дружині? Макгрегора застукали із незнайомою жінкою на відпочинку
Пор'є завершив кар'єру поразкою за очками від Голловея
Голловей захищатиме титул BMF в останньому бою в кар'єрі Пор'є: анонс UFC 318
Дастін "Діамант" Пор'є: як зламати Макгрегора, бути вічним претендентом на титул і стати легендою

Останні новини