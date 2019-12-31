 Дабл-дабл Леня та рекорд Михайлюка. Усі дії українців у матчах НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дабл-дабл Леня та рекорд Михайлюка. Усі дії українців у матчах НБА

Сьогодні 13:49 216 0
Дабл-дабл Леня та рекорд Михайлюка. Усі дії українців у матчах НБА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні вночі відбувся черговий ігровий день в НБА, який виявився дуже успішним для обох представників України в головній баскетбольній лізі світу.

Святослав Михайлюк не допоміг Детройту уникнути поразки від Юти (81:104), проте повторив свій особистий рекорд результативності в НБА - 15 очок за 31 хвилину (3/6 двоочкових, 3/7 триочкових), до яких додав 3 підбирання і 1 перехоплення.

Всі дії Михайлюка в матчі з Ютою:

Олексій Лень, на відміну від Михайлюка, сьогодні святкував перемогу: його Аталанта обіграла Орландо 101:93. Сам Лень також провів дуже вдалий матч і оформив дабл-дабл: 18 очок (9/11 двоочкових, 0/3 триочкових, 0/2 штрафних), 12 підбирань і 2 перадачі.

Всі дії Леня в матчі з Орландо:

 

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