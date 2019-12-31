 Михайлюк повторив рекорд результативності. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Михайлюк повторив власний рекорд. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:34 371 0
Михайлюк повторив власний рекорд. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

В Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

Вашингтон - Маямі - 123:105

Орландо - Атланта - 93:101

Олексій Лень зіграв 24 хвилини.. За цей час Лень оформив дабл-дабл 18 очок (9/11 двоочкових, 0/3 триочкових, 0/2 штрафних), зробив 12 підбирань, віддав 2 передачі при 2 персональних зауваженнях.

Міннесота - Бруклін  122:115 ОТ

Чикаго - Мілуокі  102:123

Юта - Детройт - 104:81

Святослав Михайлюк вийшов у старті. За 31 хвилину на паркеті Святослав набрав 15 очок (3/6 двоочкових, 3/7 триочкових), зробив 3 підбирання та 1 перехоплення при 2 персональних зауваженнях. Це повтор рекорду результативності в кар'єрі.

Портленд - Фінікс - 116:122

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