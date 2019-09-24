Бродський: Миколаїв стартує у Суперлізі Парі-Матч

МБК Миколаїв вможе взяти участь у Суперлізі Парі-Матч сезону 2019/2020 років.

Про це президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив на прес-конференції.

"Миколаїв стартує у Суперлізі Парі-Матч. Президентом клубу буде Андрій Черепанов. Олексія Бескова, наскільки я розумію, сьогодні звільнять за результатами аудиту. Менеджмент продовжує боротися за клуб, але я цього не розумію – рішення вже прийнято.

Черепанов має кошти, його поважають і розуміють спонсори. Він давно хотів повернутися у клуб. Так, сталося нещастя, помер колишній президент клуба Микола Бобров, він підтримав команду у важкий момент, підставив плече і тепер цим хоче зайнятися Черепанов. Під час засідання Виконкому ФБУ я зробив різку заяву, щоб припинити ці непотрібні схеми з боку менеджмента.

Ви бачили на Кубку Прометея у Кам’янському, що команда у Миколаєва конкурентна, а Віталій Черній прекрасний тренер. Два-три легіонери і миколаївці будуть ще більш конкурентні. Арену там ремонтують, місто підтримує, спонсори є, у клуба є бюджет. Просто настав час припинити ці суперечки”, - зазначив Бродський.